Какой возраст американцы считают лучшим

Четверо из десяти американцев заявляют, что не хотят вернуть свои молодые годы (от 20 до 30 лет), а скорее постараются «заморозить» свое состояние в возрасте 36 лет. Об этом говорят данные опроса, проведенного OnePoll среди 2 тыс. жителей США. Больше половины опрошенных (59%) рассказали, что раньше были одержимы борьбой с процессом старения. 56% заявили, что это было утомительно.

Более половины респондентов считают, что они не только выглядят моложе своего возраста (в среднем на пять лет), но и чувствуют себя моложе лет на шесть. 71% опрошенных заявили, что все чаще принимают свой возраст. Респонденты в качестве основных способов сопротивления старению выбрали правильное питание, спорт и потребление достаточного количества воды. Кроме того, многие участники опроса хотели бы попробовать в будущем полезные пищевые добавки (42%) и специальные комплексы упражнений (35%).

Чуть больше половины (53%) американцев считают, что самоизоляция в 2020 году состарила их, но они не видят в этом чего-то плохого. Из них 57% заявили, что испытывали тревогу, понимая, что стареют, но потом приняли этот факт. 63% опрошенных американцев рассказали, что хотели бы не выглядеть, а чувствовать себя моложе.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».