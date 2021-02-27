Какие меры предосторожности принимают перед первым свиданием

Во время пандемии приложения для знакомств Tinder, Badoo, LovePlanet и их аналоги вышли на новый уровень популярности, но пользователи стали намного осторожнее. Опрос компании Avast 15 тыс. человек показал, что каждый второй (50%) знакомившийся в интернете пытался узнать максимум информации о понравившемся ему человеке. В итоге 30% отказались от уже назначенного свидания: респондентам либо не понравилось то, что они нашли в сети, либо они и вовсе ничего не обнаружили.

Большая часть опрошенных (72%) искали информацию о новом знакомом в соцсетях, таких как Facebook, Instagram или TikTok. На второе место попали поисковики (40%) — Google, Bing и другие. Почти каждый четвертый респондент (23%) искал человека по фотографии, 17% — в LinkedIn.

Чаще всего респонденты пытались лучше узнать человека (60%), выяснить, реален ли он (50%), проверить факты, рассказанные им (34%), а также понять, как возможный партнер общается с другими людьми в сети (26%).

По словам 44% опрошенных, они решили продолжить общение после первой встречи. 37% начали встречаться с людьми, с которыми познакомились в сети, причем для половины отношения длились дольше двух месяцев. 15% опрошенных женились и завели детей.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».