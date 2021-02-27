Большинство американских собачников готовы рискнуть своим здоровьем ради пса

Каждый третий собаковод в США хоть раз рисковал здоровьем в ситуации, когда нужно было защитить своего питомца. Об этом говорится в свежем опросе OnePoll, проведенном по заказу компании JustFoodForDogs. Он был приурочен ко Дню любви к своим питомцам, который в США отметили 20 февраля. Согласно опросу, большинство (72%) из 2 тыс. респондентов готовы рискнуть своим здоровьем в ситуации, когда что-то угрожает их собаке. Неудивительно, ведь 78% считают своих питомцев полноправными членами семьи.

Почти половина опрошенных (47%) признались, что знают имена соседских собак, но при этом не помнят имена их хозяев. А две трети рассказали, что относятся к своим псам лучше, чем к некоторым знакомым людям. Большинство американских собаководов (70%) также сообщили, что их обвиняли в том, что они балуют своих собак. Выяснилось, что почти половина хозяев спят с ними в одной постели (49%) и пускают полежать на диване (46%). Каждый третий (34%) пускает собак в туалет и ванную, когда люди занимаются там своими делами, а 13% могут попить со своей собакой из одной посуды.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».