Самые дорогие свадьбы в кино и на ТВ

Британская финансовая компания Raisin проанализировала наиболее известные свадьбы в кинематографе, выяснив, какая из них является самой дорогостоящей. Учитывалась стоимость аренды места бракосочетания, платьев, развлечений, цветов и транспорта. В итоге на первое место попало бракосочетание Колина и Араминты из фильма «Безумно богатые азиаты». Согласно вычислениям Raisin, такая свадьба, случись она в реальности, обошлась бы в $8,9 млн. Что интересно, она на порядок превышает стоимость всех остальных бракосочетаний в рейтинге.

На втором месте в топе находится свадьба Мэттью и Мэри в сериале «Аббатство Даунтон». Ее предположительная стоимость — $218,6 тыс. Тройку замыкает бракосочетание Кэрри и мистера Бига в «Сексе в большом городе». Этим персонажам сериала свадьба обошлась в $157,4 тыс. В топ-20 также попали свадьбы Моники и Чендлера («Друзья», $60 тыс.), Беллы и Эдварда («Сумерки», $36,4 тыс.), Лили и Маршалла («Как я встретил вашу маму», $19,1 тыс.).

Как отмечается в исследовании, Шрек и Фиона из мультфильма «Шрек», сыграв свадьбу на болоте, смогли сэкономить на месте проведения и потратили в итоге лишь $13,6 тыс. При этом большая часть денег ушла на платье невесты, свадебный декор и послесвадебную вечеринку. Самой же бюджетной в рейтинге оказалась женитьба Гомера и Мардж («Симпсоны») в маленькой часовне на границе штата. Ее стоимость компания оценила всего лишь в $271.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».