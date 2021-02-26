Путин обсудил с Совбезом урегулирование в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности по видеосвязи по теме урегулирования в Нагорном Карабахе. Ранее Кремль сообщил, что пока не видит угрозы для договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении.

«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами»,— сказал господин Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня сказал, что события в Ереване не могут угрожать договоренностям по Нагорному Карабаху. «Нет, пока все реализуется»,— сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В ходе конфликта в Карабахе в 2020 году Россия, Азербайджан и Армения подписали трехстороннее соглашение о мире. Азербайджану перешла часть территорий, Россия ввела миротворцев. 25 февраля 2021 года Генштаб Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна из-за увольнения замначальника Генштаба, в ответ на это премьер заявил о попытке переворота. В Ереване прошли митинги сторонников властей и оппозиции.

О ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Никол Пашинян взорвался на десять процентов».