Адвокат отца Сергия рассказал о финансовых отношениях Среднеуральского монастыря и епархии

Адвокат отца Сергия Павел Бабиков заявил, что причинами уголовного преследования его подзащитного стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Напомним, отец Сергий был задержан в ночь на 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Он арестован Басманным райсудом Москвы до 28 февраля. Свою вину он не признает.

Как рассказал господин Бабиков, ссылаясь на данные благотворителей и источников, монастырь ежегодно отдавал на содержание епархии более 20 млн руб. Также епархия получала от монастыря молоко и другие продукты. Кроме того, прихожане рассказали адвокатам отца Сергия, что несколько лет назад монастырь подарил нынешнему митрополиту Евгению (Кульберг) Toyota Camry. Это все, как полагает адвокат, показывает, что между епархии и монастырем долгое время были теплые отношения.

Конфликт случился после начала пандемии коронавирусной инфекции весной 2020 года, когда отец Сергий начал критиковать в проповедях действия властей и руководства РПЦ за введенные ограничения при посещении храмов. «Отец Сергий не ковид-диссидент. Он, как и многие другие священники, против того, чтобы во время служений устанавливались запреты, противоречащие канонам, на которых вера держится уже 2 тыс. лет. Обходить эти каноны запрещено, даже если этого требуют РПЦ и государство. Отец Сергий решил, раз РПЦ позволяет нарушать каноны, то он больше не будет платить епархии»,— пояснил господин Бабиков.

По его словам, направлять средства епархии монастырь перестал в начале лета 2020 года (после того, как бывшего клирика оштрафовали за фейки про коронавирус). Кроме того, во время богослужений в монастыре перестали поминать патриарха Кирилла. За этим последовало отлучение отца Сергия от служения, позже его лишили сана и отлучили от церкви, а представители РПЦ заявили, что монастырь захвачен.

Подробнее об этом – в материале «Отец Сергий не ковид-диссидент».