Силовики разыскивают келейника экс-схимонаха Сергия из-за убийства 20-летней давности

Во время обысков в Среднеуральском женском монастыре (Свердловская область) силовики искали преступника, который совершил убийство еще в 1990-е годы. Об этом “Ъ-Урал” рассказал источник в силовых структурах. По данным источника, отец Силуан (келейник экс-схимонаха Сергия) может быть 47-летним Андреем Кузнецовым — подозреваемым в совершении особо тяжких преступления — грабеж и убийство. По его словам, преступление произошло еще в 1990-е годы на территории Свердловской области, жертвами стали три человека.

Как рассказал источник, Андрей Кузнецов находится в розыске с 2001 года. Чтобы скрыться, мужчина несколько раз менял паспорта, в том числе в других регионах, а монастырь мог использовать как прикрытие. Подозреваемыми по делу, кроме Андрея Кузнецова, были мужчины по фамилиям Резанов и Галюк. В начале 2000-х годов Резанова и Галюк приговорили к реальному лишению свободы.

По данным адвокатов отца Сергия, на пятницу, 26 февраля, был назначен допрос отца Силуана по делу их подзащитного. Напомним, экс-схимонах Сергий (Николай Романов) с 29 декабря прошлого года находится под арестом. 25 февраля Басманный райсуд Москвы продлил арест на три месяца до 28 мая. Экс-схимонаха обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»).

Обыски на территории монастыря начались сегодня ночью и продолжались около 10 часов. Помещения монастыря обыскали несколько раз. В монастыре “Ъ-Урал” рассказали, что отец Силуан никогда не скрывался, свободно передвигался, его фотографии неоднократно публиковались в открытом доступе. Собеседник уверен, что нынешние действия силовиков направлены на то, чтобы арестованный отец Сергий из СИЗО обратился к своей пастве с заявлением, что конфликт с епархией исчерпан. Напомним, по словам адвокатов и самого отца Сергия, причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю (среди них прекращение финансирования епархии со стороны монастыря). «Его уже несколько раз просили сделать такие заявления, чтобы в монастыре приняли епархию, а благотворители возобновили финансирование в прежнем объеме»,— рассказал собеседник.