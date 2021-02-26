Глава ФСИН пообещал для Навального «абсолютно нормальные» условия в колонии

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что оппозиционер Алексей Навальный был этапирован из СИЗО-1 («Матросская Тишина»), но не сообщил, куда именно. Он заявил, что угрозы безопасности и здоровью политика в колонии, где он будет отбывать наказание, нет. Об убытии политика из СИЗО 25 февраля сообщил адвокат Вадим Кобзев.

«Я гарантирую, что никакой угрозы здоровью, жизни, тем более, не существует»,— сказал господин Калашников журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Вопрос, куда этапирован Алексей Навальный, он переадресовал защите и родственникам политика. «Он по решению суда убыл туда, где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона»,— пояснил господин Калашников. По его словам, господин Навальный будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. «Режим, надзор и контроль будет обеспечен ему на сто процентов. Навальный, если пожелает, будет привлечен к производственной деятельности»,— добавил глава ФСИН.

Алексея Навального задержали в аэропорту 17 января после возвращения из Германии. 2 февраля суд удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН по делу «Ив Роше», заменив оппозиционеру условное наказание на три с половиной года колонии общего режима.

20 февраля суд отклонил апелляцию защиты, но постановил зачесть в срок период домашнего ареста в 2014–2015 годах. С учетом этого Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. В тот же день суд оштрафовал политика на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Подробнее о решениях суда — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».