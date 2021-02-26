Президент Армении курсирует между сторонами конфликта

Акции протеста, организованные противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна, продолжаются: активисты в пятницу периодически проводили шествие по центральным улицам Еревана. Тем временем президент Армении Армен Саркисян взял инициативу в свои руки и начал консультации со всеми сторонами конфликта.

Президент Армен Саркисян в пятницу встретился со спикером парламента Араратом Мирзояном, а также с лидерами парламентских фракций. «Обсуждалась роль президента и парламента в разряжении сложившейся внутриполитической ситуации»,— говорится в сообщении пресс-службы президента.

Господин Саркисян принял также лидеров оппозиции. «В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг сложившейся в стране кризисной ситуации. Были обсуждены вопросы, касающиеся путей ослабления напряженности и мирного разрешения ситуации»,— сообщает пресс-служба президента.

Указано также, что представители оппозиционных сил представили Армену Саркисяну свои предложения по разрешению политического кризиса.

В рамках своей посреднической миссии президент Саркисян также посетил главный штаб вооруженных сил (ВС) Армении, где встретился с начальником генштаба Оником Гаспаряном, которого ранее отправил в отставку премьер Никол Пашинян. Подробности их беседы не сообщаются.

В 18:00 по ереванскому времени (17:00 по Москве) начался митинг оппозиции, в ходе которого были обнародованы некоторые детали беседы лидеров оппозиции с президентом и дальнейшие планы оппозиции. «Наше требование заключается в том, что надо быстро разрешить сложившуюся в стране ненормальную ситуацию. Эта возможность в его (Армена Саркисяна.— “Ъ”) руках. Мы представили президенту наше предложение и требование, а именно: президент, как гарант Конституции, не должен подписывать указ премьер-министра об освобождении начальника генштаба Оника Гаспаряна»,— заявил в ходе митинга экс-начальник Службы национальной безопасности Армении, лидер партии «Родина» Артур Ванецян.

Для этого, по словам господина Ванецяна, есть «все юридические основания — и они были представлены президенту».

«Президент никакого конкретного ответа нам не дал и ничего не обещал. Он выслушал наше требование, сказал, что встретится с начальником генштаба и высшим офицерским составом армии и лишь после этого в ближайшие дни примет решение»,— сообщил оппозиционер Ванецян.

Заметив, что высшее руководство армии требует отставки премьер-министра, господин Ванецян сравнил ситуацию в стране со сценой из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Войско взбунтовалось! Говорят, царь не настоящий!» В конце своего выступления он подчеркнул, что требование оппозиции остается тем же: незамедлительная отставка премьер-министра и формирование временного правительства.

Затем лидер партии «Родина» призвал приветствовать военных аплодисментами. Собравшиеся охотно откликнулись.

Напомним, политическая ситуация в Армении резко обострилась после решения премьер-министра Никола Пашиняна освободить от должности первого заместителя начальника генштаба ВС Тирана Хачатряна за критику его слов о том, что во время войны в Карабахе ракеты систем «Искандер» не взорвались или «взорвались на 10%». Утром в четверг практически все высокопоставленные военные Армении во главе с начальником генштаба Оником Гаспаряном подписали требование об отставке Никола Пашиняна вместе с его правительством. Армянский премьер назвал это «попыткой военного переворота» и призвал своих сторонников выходить на площадь Республики, где находится здание правительства. Господин Пашинян также заявил, что увольняет и начальника генштаба, но президент Армен Саркисян не спешит подписывать этот указ.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван