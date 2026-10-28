РСПП намерен добиваться как минимум временного снятия санкций США
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил коллегам обратиться к США за лицензией, которая хотя бы временно сняла санкции с организации. Об этом он рассказал журналистам на форуме «Россия — Африка».
«Если это будет сделано, это хороший знак будет, что "дизельная сделка" не останется единственным позитивом в наших отношениях в ближайшее время»,— сказал глава РСПП (цитата по «Интерфаксу»). Он также рассчитывает на прогресс на трехсторонних переговорах представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
Санкции, по словам Александра Шохина, нужно снять до делового саммита, который предшествует встрече Группы двадцати (G20) в Майами в декабре с участием России. С 2013 года РСПП координирует эту работу с российской стороны, и для сохранения этой роли снятие ограничений необходимо. «И тогда мы будем говорить, что Трамп частично задачу, так сказать, миротворца выполнил»,— заключил господин Шохин.
РСПП попал под санкции США в августе 2023 года. Основанием, по данным американского Минфина, стала работа союза в области импортозамещения и технологического развития.