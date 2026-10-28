РСПП намерен добиваться как минимум временного снятия санкций США

Санкции, по словам Александра Шохина, нужно снять до делового саммита, который предшествует встрече Группы двадцати (G20) в Майами в декабре с участием России. С 2013 года РСПП координирует эту работу с российской стороны, и для сохранения этой роли снятие ограничений необходимо. «И тогда мы будем говорить, что Трамп частично задачу, так сказать, миротворца выполнил»,— заключил господин Шохин.