Пашинян призвал начальника Генштаба Армении добровольно уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване заявил, что предлагал президенту Армену Саркисяну подписать заявление об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна, но президент его не подписал. Премьер призвал господина Гаспаряна добровольно уйти в отставку.

«Я провел телефонный разговор с президентом и заявил ему, что он должен подписать мое ходатайство об увольнении. Если президент Армении не подпишет предложение об увольнении начальника Генштаба, то означает ли это, что он присоединится к государственному перевороту? Думаю, да»,— заявил Никол Пашинян (цитата по ТАСС).

«Я ожидаю, что или президент республики подпишет указ об освобождении начальника Генштаба, или Оник Гаспарян сам уходит, и я начинаю политконсультации даже с самыми острыми критиками»,— добавил премьер.

Также политик заявил, что его сторонники выступают против проведения внеочередных парламентских выборов: «Сегодня площадь мне не позволила реализовать повестку внеочередных выборов. Только народ решит, как нам поступать».

Кроме того, Никол Пашинян пригрозил своим противникам арестами, если они «перейдут границы». «У грабивших народ нет возможности вернуться к власти. Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату»,— заявил премьер-министр Армении.

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Напомним, 24 февраля заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе. После этого он был уволен по указу Никола Пашиняна. Генштаб Армении в связи с решением об увольнении требует отставки Никола Пашиняна. В ответ армянский премьер уволил также главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики.

О политической ситуации в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».