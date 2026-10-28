Два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Юту» в матче НХЛ

Кирилл Капризов забросил 14-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать в гонке снайперов. В бомбардирской классификации 29-летний нападающий с 23 очками располагается на третьей строке. Впереди идут форварды «Эдмонтон Ойлерс» — канадец Коннор Макдэвид (8 голов + 26 передач) и немец Леон Драйзайтль (12 + 12).