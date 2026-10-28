Два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Юту» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» одержал гостевую победу над «Юта Маммот» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
У победителей голы забили Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, также отметившийся результативной передачей, и Максим Шабанов. У проигравших отличился Логан Кули, которому ассистировал Михаил Сергачев.
Кирилл Капризов забросил 14-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать в гонке снайперов. В бомбардирской классификации 29-летний нападающий с 23 очками располагается на третьей строке. Впереди идут форварды «Эдмонтон Ойлерс» — канадец Коннор Макдэвид (8 голов + 26 передач) и немец Леон Драйзайтль (12 + 12).
«Миннесота» с 20 очками по итогам 14 игр возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Юта», набравшая 16 баллов в 13 встречах, занимает второе место.