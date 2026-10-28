Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 17% за девять месяцев
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 1,53 трлн рублей за девять месяцев
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 1,53 трлн руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 17% больше аналогичного показателя годом ранее, указано в отчетности кредитной организации.
Рентабельность капитала «Сбера» за отчетный период составила 24%. За три квартала чистые процентные доходы выросли на 23% — до 3,16 трлн руб. Операционные доходы банка увеличились на 13,3% — до 3,49 трлн руб., а операционные расходы — на 14,7%, до 990,6 млрд руб.
Корпоративный кредитный портфель Сбербанка вырос на 5,7% за третий квартал и на 9,6% за девять месяцев — до 34,2 трлн руб. Розничный кредитный портфель увеличился на 2,9% и 8,6% соответственно — до 20,9 трлн руб.
Ипотечный портфель банка вырос на 2,6% за квартал и на 9,5% с начала года — до 13,6 трлн руб. Объем ипотечных выдач составил 967 млрд руб. в прошлом квартале.