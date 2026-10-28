Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 17% за девять месяцев

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка вырос на 5,7% за третий квартал и на 9,6% за девять месяцев — до 34,2 трлн руб. Розничный кредитный портфель увеличился на 2,9% и 8,6% соответственно — до 20,9 трлн руб.