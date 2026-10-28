Суд в США признал незаконным назначение Трампом окружного прокурора

Билл Эссайли, бывший консервативный законодатель штата Калифорния от Республиканской партии, был назначен администрацией Дональда Трампа временно исполняющим обязанности федерального прокурора в апреле 2025 года. По закону временно исполнять обязанности прокурора можно только 120 дней. После этого кандидатуру должен утвердить Сенат США. Однако Минюст США обошел это требование. Сначала Билл Эссайли формально ушел в отставку с позиции исполняющего обязанности, а потом его назначили первым помощником федерального прокурора, оставив за ним все полномочия и функции главы прокуратуры.