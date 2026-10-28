Суд в США признал незаконным назначение Трампом окружного прокурора
Федеральный судья Джей Майкл Сибрайт признал, что глава федеральной прокуратуры Центрального округа Калифорнии Билл Эссайли был назначен на этот пост незаконно. Главой прокуратуры господин Эссайли стал в 2025 году с подачи администрации Дональда Трампа, сообщает CBS News.
Судья Сибрайт также отстранил Билла Эссайли от ведения двух уголовных дел. Решение вступит в силу через пять дней, в течение которых Министерство юстиции США может его опротестовать. Отстраненный прокурор не согласен с решением и считает, что президент и генпрокурор США «имеют абсолютное право» назначать прокуроров.
Билл Эссайли, бывший консервативный законодатель штата Калифорния от Республиканской партии, был назначен администрацией Дональда Трампа временно исполняющим обязанности федерального прокурора в апреле 2025 года. По закону временно исполнять обязанности прокурора можно только 120 дней. После этого кандидатуру должен утвердить Сенат США. Однако Минюст США обошел это требование. Сначала Билл Эссайли формально ушел в отставку с позиции исполняющего обязанности, а потом его назначили первым помощником федерального прокурора, оставив за ним все полномочия и функции главы прокуратуры.
В августе по аналогичному случаю было вынесено решение в штате Невада. Там апелляционный суд также признал незаконность работы назначенных администрацией Трампа, но не утвержденных Сенатом США прокуроров. В своем решении судья Сибрайт опирался на этот прецедент.