Amnesty International объяснила лишение Навального статуса узника совести

Правозащитная организация Amnesty International выпустила заявление, в котором прокомментировала отзыв статуса узника совести у российского оппозиционера Алексея Навального. В нем подчеркивается, что решение было принято не из-за внешнего давления. Правозащитники заявили, что выступают против ареста и тюремного заключения оппозиционера, но отметили, что в организации возникла дискуссия из-за его ранних заявлений господина Навального.

«Amnesty решила пересмотреть это дело и провела тщательный анализ доказательной базы. После тщательного рассмотрения мы пришли к заключению, что сделали ошибку в первоначальном определении. Во время принятия решения мы сосредоточились исключительно на обстоятельствах, связанных с несправедливым арестом и задержанием Навального, и не придали достаточно значения некоторым из его предыдущих заявлений, которые, как известно Amnesty, не были публично отвергнуты. Мы пришли к выводу, что некоторые из них можно приравнять к пропаганде ненависти, что расходится с нашим определением узника совести, и приняли решение воздержаться от использования этого статуса в будущем»,— заявили в организации.

При этом Amnesty International подчеркнула, что «сообщения о том, что на решение Amnesty повлияла клеветническая кампания российских властей, не соответствует действительности». «Во внимание также не принимались заявления, ложно приписываемые Навальному, или информация, направленная на его дискредитацию»,— говорится в сообщении. Правозащитники добавили, что «Amnesty International не основывает свои решения на трендах в Twitter, а также на лоббировании со стороны журналистов».

Организация объявила оппозиционера узником совести после его задержания в аэропорту Шереметьево 17 января, но через полтора месяца отозвала свое решение. 20 февраля Amnesty International передала властям России петицию с требованием освобождения оппозиционера, которую подписали 195 482 человека. Сбор подписей планируется продолжать.

Напомним, 20 февраля суд отклонил апелляцию по делу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по запросу ФСИН, но постановил зачесть в срок период домашнего ареста в 2014–2015 годах. С учетом отбытого наказания Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. В тот же день суд оштрафовал политика на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Подробнее о решениях суда — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».