Александра Ковальчика назначили исполняющим обязанности главы Среднеуральска

Дума Среднеуральска (Свердловская область) приняла заявление об отставке главы города Андрея Зашляпина. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании гордумы, сообщил первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. По его словам, временно исполняющим обязанности мэра был назначен заместитель главы города Александр Ковальчик.

Напомним, заявление об увольнении по собственному желанию господин Зашляпин подал в начале недели. На следующий день одним из заместителей мэра был назначен бывший руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. Его считают главным претендентом на пост главы Среднеуральска.

Помимо этого, гордума объявила конкурс на должность мэра и отобрала четырех депутатов, которые войдут в состав конкурсной комиссии. Прием документов от кандидатов начнется 1 февраля.