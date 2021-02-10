Алексей Орлов не встретил сопротивления

Во вторник, 9 февраля, дума Екатеринбурга избрала новым главой города временно исполняющего обязанности мэра Алексея Орлова. Его кандидатуру поддержал 31 депутат, двое воздержались, против не высказался никто. Господин Орлов пообещал депутатам заняться развитием Екатеринбургской агломерации и системы общественного транспорта, строительством социальных и спортивных объектов.



Вопрос об избрании нового главы Екатеринбурга городская дума рассмотрела на заседании во вторник, 9 февраля. Напомним, смена власти в городе началась в декабре 2020 года, когда Алексея Орлова назначили первым заместителем мэра Екатеринбурга. На следующий день глава города Александр Высокинский ушел в отставку, чтобы занять должность в региональном правительстве, а господин Орлов стал временно исполнять обязанности мэра. На конкурс по выборам градоначальника подали заявки и были допущены 43 человека. Проведя собеседования с претендентами, конкурсная комиссия вынесла на рассмотрение гордумы три кандидатуры: Алексея Орлова, депутата свердловского заксобрания от ЛДПР Михаила Зубарева и главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко.

Первым слово взял председатель конкурсной комиссии Валерий Чайников, который напомнил о решении комиссии рекомендовать господина Орлова на пост мэра. «Он максимально готов к управлению сложным городским хозяйством. Его программа была самой убедительной и аргументированной, а профессиональный уровень достаточно высок»,— пояснил господин Чайников.

Руководитель фракции ЛДПР Антон Гусев предложил вынести на голосование кандидатуру Михаила Зубарева, позволив парламентарию представить депутатам свою программу. Однако большинство депутатов инициативу не поддержали. Позднее господин Зубарев отметил, что в программе Алексея Орлова была часть доводов, которые он собирался озвучить в своей программе. «Город один — задачи одни»,— пояснил Михаил Зубарев.

Представляя свою программу, господин Орлов предложил сосредоточиться на «создании возможностей для развития и удержания талантов и высококвалифицированных специалистов, так как от этого зависит будущее Екатеринбурга». По его мнению, для этого нужно сохранять и приумножать лидерские позиции города, переходить от лозунгов и мнений к практической реализации, формировать доверием между горожанами, бизнесом и властью, помогать делать каждого жителя и район Екатеринбурга успешными, а сервис услуг и обратную связь более доступными. «Эти пять драйверов развития для меня не теория, а жизненные принципы, которые созвучны с идеями уникального феномена уральской горнозаводской цивилизации»,— подчеркнул Алексей Орлов.

В случае своего избрания он пообещал заняться реализацией пяти основных направлений. В частности, развивать Екатеринбург как центр мировых коммуникаций и как город новых архитектурных решений, успешно реализовывать в столице Урала проект «Умный город» и совершенствовать экономику. В качестве отдельного направления в своей работе господин Орлов выделил развитие Екатеринбурга как города добра и соучастия.

Депутатов больше интересовали вопросы строительства социальных и спортивных объектов, в том числе к Универсиаде-2023. Так, Алексей Орлов уже договорился с губернатором Евгением Куйвашевым о совместном финансировании проекта по реконструкции стадиона «Калининец». Предполагается, что 90% (более 2 млрд руб.) будут выделены из областного бюджета, остальные 10% (230 млн руб.) изыщут городские власти. Строительство некоторых социальных объектов, в частности школ, Алексей Орлов предложил осуществить в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Отдельный блок вопросов депутаты посвятили развитию инфраструктуры общественного транспорта. «Метрополитен самый больной и финансово емкий вопрос. Сегодня метро необходимы ресурсы на завершение модернизации подвижного составов. Пять составов уже удалось модернизировать, осталось еще два. После этой работы будем вести речь о проектировании второй ветки метро»,— отметил господин Орлов. По его словам, необходимо развивать городскую электричку как отдельный вид общественного транспорта, создавать удобные пересадочные узлы, развивать трамвайную сеть и расширять автобусный парк. Так, мэрия в этом году планирует закупить еще 70 автобусов на газомоторном топливе. «Сейчас завершается проектирование трамвайной линии в Академический и Солнечный. В этом случае либо тоже весь проект упакуем в концессию, либо построим трамвайную ветку, а приобретение подвижного состава и эксплуатацию его будем рассматривать уже в рамках концессии»,— рассказал Алексей Орлов.

Он подчеркнул, что модернизация городской системы общественного транспорта позволит развивать отдаленные территории и сформировать Екатеринбургскую агломерацию. «Это формирование тарифа, корректировка смены движения автобусов, распределение пассажирского потока. Никто не ведет речь о фактическом объединении Екатеринбурга и городов-спутников, но в вопросе создания полноценной агломерации пора переходить от слов к действиям»,— подчеркнул господин Орлов.

Кроме того, он пообещал переформатировать работу квартальных, реорганизовать к 2023 году все МУПы и ГУПы в Екатеринбурге, а также проанализировать их эффективность. В завершение своего выступления Алексей Орлов пообещал чаще видеться с депутатами и использовать на новом посту «все свои знания, коммуникации и компетенции, полученные во время работы в правительстве Свердловской области».

По итогам голосования за кандидатуру господина Орлова проголосовал 31 депутат, двое участников заседания воздержались. Против не высказался никто. Инаугурация Алексея Орлова в новой должности состоится в среду в 17:00 в администрации Екатеринбурга. Данная церемония не проводилась уже 13 лет — с последнего срока Аркадия Чернецкого в должности главы города.

ВРЕЗ

Как прошли собеседования с кандидатами на пост главы Екатеринбурга

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Как в Екатеринбурге менялась власть

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Анастасия Реутова