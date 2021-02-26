Прошедшие на Кубани снегопады не скажутся на качестве урожая сельхозкультур

В Краснодарском крае состояние сельхозкультур, в частности озимых, оценивается как хорошее и удовлетворительное – не хуже прошлого года. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В настоящее время складываются хорошие условия для перезимовки и накопления влаги в почве. В хорошем состоянии находится 71,6 % посевов. Критических температур на глубине залегания узла кущения отмечено не было», – сообщили в администрации Краснодарского края.

В то же время власти региона отмечают, что определенные опасения вызывает перезимовка рапса – в плохом состоянии находятся 9,1 тыс. гектаров рапса (14,7%). Гибель рапса отмечена на площади 905 га: в Ейском районе – 795 га, в Павловском районе – 110 га.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале на Краснодарский край обрушились снегопады, которые по мнению метеорологов, стали самыми сильными за 20 лет. Высота сугробов в отдельных частях региона достигала одного метра. Снегопады сопровождались серьезным понижением температуры воздуха – до -20 градусов. Снегопады привели к серьезным транспортным проблемам в городах региона, а также серии коммунальных аварий – в первую очередь, в Сочи, где был затурднен в доступ в горные поселки. Также из-за снегопадов и обледенения впервые был закрыт Крымский мост.

По данным властей Краснодарского края под урожай 2021 года в регионе посеяли 1,8 млн га озимых зерновых, в основном пшеницу. Яровыми культурами засеют площадь около 1,8 млн га, что соответствует показателям посевной кампании 2020 года. В 2020 году на Кубани собрали 9,5 млн т зерновых и зернобобовых культур.

Алексей Белянин