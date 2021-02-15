На Кубани февральские снегопады признали самыми сильными за последние 20 лет

Снегопады, которые начались в Краснодарском крае 12 февраля 2021 года и идут до сих пор, признаны самыми сильными за последние 20 лет. К утру 15 февраля в предгорных районах Кубани выпало 33 см снега, рассказала РБК Краснодар начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова. По ее прогнозу, снег продолжит идти 16 и 17 февраля.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 11 февраля ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды с 12 по 20 февраля 2021 года.

По данным ведомства, в регионе в течение восьми дней будет идти снег, усилится ветер, а 15 -20 февраля столбики термометров опустятся до -4…-9 градусов, местами до -10…-13 градусов.

Наталья Решетняк