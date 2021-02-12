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На Кубани в 2021 году яровыми засеют 1,8 млн га

В Краснодарском крае в 2021 году яровыми культурами засеют площадь около 1,8 млн га, что соответствует показателям посевной кампании 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. 

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, почти 740 тыс. га будут отданы под посев зерновых и зернобобовых.  «Планируем увеличить посевы сахарной свеклы, гороха и экспортно ориентированных культур – сои и озимого рапса – всего более чем на 70 тыс. гектаров», - подчеркнул глава региона. Это поможет региону увеличить объемы экспортных поставок. Кроме того, под урожай 2021 года посеяли 1,8 млн га озимых зерновых, в основном пшеницу.

Как писал  “Ъ-Кубань”, в 2020 году в Краснодарском крае собрали 9,5 млн т зерновых и зернобобовых культур.

Наталья Решетняк


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