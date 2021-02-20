На федеральной трассе Джубга – Сочи из-за переувлажнения почвы сошел сель

Дорожные службы устраняют последствия селя на трассе Джубга – Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Инцидент произошел около 2:00 20 февраля на 171 км трассы, в районе Мамайского перевала. По предварительной версии, сель сошел из-за переувлажнения почвы.

Отдел ГИБДД отправил информацию о происшествии собственнику дорог и коммунальным службам. В настоящее время движение по правой полосе из соображений безопасности ограничено. Работы по очистке дорожного полотна и восстановлению движения продолжаются.

В Сочи, а также на большей части Краснодарского края с 12 февраля шли обильные осадки – преимущественно, в виде снега. Из-за этого на курорте произошло несколько коммунальных аварий, также был затруднен доступ в некоторые горные поселки.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, снегопад был вызван циклоном, который находится над Черным морем. Вечером 19 февраля атмосферный фронт уже отошел от Крымского моста на север. Синоптики прогнозируют прекращение снегопадов на Кубани в выходные.

Алексей Белянин