Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

Движение транспорта по Крымскому мосту по данным на 6:30 20 февраля 2021 года полностью восстановлено и осуществляется без ограничений. Сам мост функционирует в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничили около 6 утра из-за снегопада и плохой видимости – это произошло впервые за время работы моста. Движение было закрыто в обоих направлениях – и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края.

К вечеру 19 февраля движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края было возобновлено. Чуть позже по Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта в сторону Керчи, однако автомобилистов начали пропускать только по одному с пятиминутным интервалом. К тому моменту на трассе со стороны Кубани скопилось 479 автомобилей.

Алексей Белянин