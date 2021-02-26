ЛОЭСК продолжает борьбу с Ленобластью

АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК) подало в суд на региональный комитет финансов, требуя почти 3 млрд рублей. ЛОЭСК уже несколько лет судится с Ленобластью на фоне того, как регулятор ежегодно исключает по миллиарду рублей из выручки компании. Власти приняли это решение на основании предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и свою позицию по этому вопросу не комментируют.

Информация о том, что ЛОЭСК подала иск в суд на комитет по финансам Ленобласти, появилась в картотеке арбитражных дел. Сумма требований составляет около 3 млрд рублей. Третьими лицами в споре выступают областной комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) и ПАО «Россети Ленэнерго». Заявление было зарегистрировано 20 февраля.

Обратиться в арбитраж ЛОЭСК решила для «защиты своих нарушенных прав и законных интересов» с целью взыскать 2,9 млрд рублей убытков за 2020 год, которые возникли в результате принятия незаконного нормативного акта, пояснили “Ъ” в компании. В предприятии напомнили, что в прошлом году ЛОЭСК обжаловала акт, согласно которому величина необходимой валовой выручки (НВВ) компании на 2020 год была сокращена до 5,2 млрд рублей. Сейчас этот иск рассматривается Ленинградским областным судом. Всего в общей сложности из НВВ компании было исключено около 3 млрд рублей в 2019, 2020 и 2021 годах, то есть ежегодно по миллиарду, знает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. В ЛОЭСК полагают, что приказ ЛенРТК о тарифах на услуги по передаче электроэнергии на 2020 год не соответствует размеру НВВ, что влечет установление заниженных индивидуальных тарифов. В ЛОЭСК также добавили, что сумма требований еще будет уточняться.

Первый заместитель председателя правительства — председатель комитета финансов Ленобласти Роман Марков сказал “Ъ”, что не готов по телефону комментировать «такие чувствительные темы», посоветовав обратиться в пресс-службу, но она на запрос не ответила.

Конфликт ЛОЭСК с правительством Ленобласти “Ъ” начался в 2019 году. Электросетевая компания стала в суде оспаривать решение ЛенРТК после того, как регулятор исключил из выручки компании 1 млрд рублей в 2019 году. Чиновники приняли это решение на основании предписания ФАС, которая в конце 2018 года опубликовала итоги проверки тарифных решений в Ленобласти с 2015 по 2018 год. Ведомство поручило регулятору проанализировать расходы ЛОЭСК на сумму около 3 млрд рублей, а также рекомендовало снизить НВВ предприятия. Тогда в ЛОЭСК утверждали, что власти исполнили предписание антимонопольного ведомства досрочно, частично и с грубыми нарушениями: регулятор, полагали в компании, просто сложил и поделил сумму предписанных к дополнительному анализу и исключению статей расходов. Кроме того, ЛОЭСК настаивала на том, что к ней применялись двойные стандарты в регулировании тарифов. В итоге начиная с 2019 года ЛОЭСК несколько раз судилась с ЛенРТК, комитетом финансов по прошлым периодам, но пока безрезультатно, следует из картотеки арбитражных дел.

ЛОЭСК была создана в 2004 году. Предприятие является второй по величине электросетевой компанией в Ленобласти (после «Ленэнерго») с долей рынка около 25%. Совокупная выручка компании по РСБУ в 2019 году составила 8 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей. 74,99% акций электросетевой компании принадлежит ООО «Росток», оставшиеся 24,99% — правительству Ленобласти. Собственниками ООО «Росток» являются Илья Трабер, Рамис Дебердеев, Артем Бегун, Владимир Даниленко и Андрей Сизов.

Поданный иск ЛОЭСК показывает, что у этой сетевой организации, как и у «Ленэнерго», тоже есть претензии к правительству региона в части тарифного регулирования, поясняет источник “Ъ” на рынке электроэнергетики. Так, в начале 2020 года «Ленэнерго» подало иск к Ленобласти на 17,4 млрд рублей. Это долги региона перед сетевой компанией за сглаживание тарифов, накопившиеся с 2011 года. «Если будет удовлетворен один иск, то должен будет и второй»,— считает собеседник “Ъ”. Однако пока «Ленэнерго» в суде первой инстанции проиграло .

Ольга Кантемирова