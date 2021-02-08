Эксперты разглядели переплату в недоплате

На прошлой неделе Арбитражный суд отклонил финансовые требования компании «Россети Ленэнерго» по компенсации долгов Ленобласти перед сетевой компанией за сглаживание тарифов в размере 17,4 млрд рублей. По данным источника “Ъ”, экспертное заключение было подготовлено компанией «Эксперт Технолоджис», специалисты которой считают, что регион с 2011 года уже перечислил компании на 10,9 млрд рублей больше, чем было необходимо. Истец планирует подавать апелляцию после вступления решения в законную силу, в правительстве региона не комментируют итоги дела, равно как и возможность возврата данной суммы по суду. По мнению экспертов, этот конфликт в конечном итоге будет разрешен лишь при участии первого лица государства, поскольку бюджет региона не позволяет погасить накопившийся долг без помощи федеральных денег.

В конце прошлой недели Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области не стал удовлетворять исковые требования «Ленэнерго» о взыскании с бюджета региона долгов перед сетевой компанией за сглаживание тарифов в размере 17,4 млрд рублей, накопившихся с 2011 года. Соответствующий иск был подан весной прошлого года (см. “Ъ” № 45 от 13.03.2020). В «Ленэнерго» заявили “Ъ”, что, поскольку решение арбитражного суда в законную силу еще не вступило, компания «изучит решение, когда оно будет изготовлено в окончательном виде, и оценит доказательства, которые дал суд». В пресс-службе истца также добавили, что по итогам будет подготовлена и предъявлена апелляционная жалоба.

Как ранее писал “Ъ”, в 2014 году, после того, как рухнул банк «Таврический» и «Ленэнерго» потеряло более 10 млрд рублей на его счетах, глава государства Владимир Путин поручил Санкт-Петербургу и Ленобласти к 2020 году ликвидировать свою задолженность перед компанией по сглаживанию тарифов для оздоровления ее финансового положения. Петербург поручение президента выполнил. А с Ленинградской областью ситуация пошла в другом направлении, и «Ленэнерго» пришлось обращаться в суд, поскольку регион не подтвердил величину сглаживания в размере 17,4 млрд рублей, настаивая на том, что выполняет все свои обязательства перед «Ленэнерго» по возврату тарифной выручки за 2011–2016 годы.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, предположил, что на решение суда, в частности, могла повлиять экспертиза, подготовленная компанией «Эксперт Технолоджис», которая, по его информации, стоила 150 тыс. рублей и длилась около полутора месяцев. По данным kartoteka.ru, компания с аналогичным названием, оказывающая услуги в области тарифного регулирования, принадлежит Александру Позябину, который также является ее гендиректором. Ее среднесписочная численность персонала — два человека. По мнению собеседника издания, исследование такого рода предполагает полную ревизию тарифного регулирования в Ленобласти и должно быть выполнено при участии специалистов из ведущих экономических вузов страны. Источник “Ъ” также отметил, что «Ленэнерго», ФАС и Минэнерго, участвующие в рассмотрении дела, возражали против приобщения к нему экспертизы «Эксперт Технолоджис», однако их ходатайства остались без удовлетворения. В пятницу телефон «Эксперт Технолоджис» не отвечал. В федеральных ведомствах судебное решение также комментировать отказались.

Кроме того, по информации СМИ, близких к правительству Ленобласти, независимая экспертиза установила, что с 2011 года регион в общей сложности перечислил «Ленэнерго» на 10,9 млрд рублей больше, чем было необходимо. Один из собеседников “Ъ” подтвердил, что эти данные были в экспертизу включены. В правительстве Ленобласти отказались комментировать данную информацию, а также не прояснили, планируют ли обращаться в суд для возврата указанной суммы. «Не комментируем, пока не видим решения суда»,— коротко сообщили в пресс-службе областного правительства. В «Ленэнерго» также не прокомментировали состоятельность данного факта.

«В конечном итоге столь крупный конфликт будет решаться в Москве, причем даже не на уровне Минэнерго, а, скорее всего, на уровне первого лица»,— считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, бюджет Ленобласти не позволяет погасить накопившийся долг и без помощи федеральных денег и для него это «неподъемная цифра», а «Ленэнерго», в свою очередь, скорее всего, будет отстаивать свои интересы вплоть до Верховного суда РФ. «При этом на программе сглаживания, реализуемой по все стране, данная ситуация вряд ли поставит крест: на текущий момент в большинстве регионов эта проблема либо уже решена, либо минимизирована»,— добавляет эксперт.

Мария Кузнецова