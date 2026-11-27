В Приморье передано в суд дело о легализации 600 мигрантов
Во Владивостоке 11 человек, в том числе трое инспекторов отдела по вопросам миграции, обвиняются в участии в преступном сообществе. По версии следствия, с января 2024 года по июль 2025-го они организовали незаконное пребывание в России свыше 600 иностранных граждан.
Следственное управление СКР по Приморью сообщило, что преступное сообщество состояло из трех подразделений, действующих по отдельным преступным схемам легализации незаконных мигрантов: путем фиктивного установления отцовства иностранными гражданами в отношении детей, являющихся гражданами России; организации фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами России; постановки иностранных граждан на миграционный учет по фиктивному месту пребывания.
Организатором преступного сообщества, по версии следствия, выступила женщина, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан в России.
Помимо организации и участия в преступном сообществе фигуранты дела обвиняются в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий, получении и даче взяток, а также в незаконном использовании и распространении компьютерной информации, содержащей персональные данные.