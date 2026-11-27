Во Владивостоке 11 человек, в том числе трое инспекторов отдела по вопросам миграции, обвиняются в участии в преступном сообществе. По версии следствия, с января 2024 года по июль 2025-го они организовали незаконное пребывание в России свыше 600 иностранных граждан.