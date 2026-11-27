По образу и подобию курьера
«Яндекс» начнет доставку человекоподобными роботами
По данным “Ъ”, до конца года «Яндекс» запустит пилотную доставку роботами-гуманоидами. На первом этапе доставка будет осуществляться в четырех локациях и, вероятно, объединена с роверами компании. Аналитики считают, что пилотный проект является скорее имиджевым, а также связан с большим количеством ограничений как физических возможностей машины, так и автономности выполнения задач.
«Яндекс» до конца года начнет пилотный проект по доставке человекоподобными роботами, рассказали “Ъ” два источника на ИТ-рынке. По словам одного из собеседников, на первом этапе он охватит четыре локации. Планируется, что доставка будет объединена с роверами (роботами-доставщиками) «Яндекса»: ровер довозит товары до входа в здание, а доставку «в руки» внутри осуществляет робот-гуманоид. Он объясняет, что основная часть проекта сосредоточена на препятствиях, которые существенны для роверов: они очень эффективны на улице, но не могут преодолевать лестницы и пороги.
«До гуманоидов на улице еще придется подождать не один год»,— говорит источник “Ъ”.
«Сейчас мы тестируем доставку заказов от роботов-доставщиков до рабочих мест сотрудников. Про наши планы мы расскажем позже»,— сказали “Ъ” в пресс-службе «Яндекса».
Весной 2025 года РБК сообщил, что «Яндекс» займется разработкой софта для роботов-гуманоидов и может в дальнейшем начать их производство. Осенью того же года компания представила гуманоида: аппаратной основой стал китайский робот Unitree G1, а за управление отвечало ПО «Яндекса» — Leshy OS. До конца 2027 года компания планировала выпустить 20 тыс. роверов-доставщиков, а по данным компании на второй квартал 2026 года, флот роверов-доставщиков превысил 1 тыс. штук. За тот же период роботы-доставщики «Яндекса» выполнили более 260 тыс. доставок. По данным исследования «Анализ рынка курьерской доставки в России», за 2025 год объем доставок курьерскими службами вырос на 43%, до 773 млн.
Проект в первую очередь представляет собой расширение взаимодействия ИИ с реальным миром (так называемый физический ИИ), объясняет директор практики стратегического и операционного консалтинга Kept Николай Чернецов. Ранее это уже протестировано на роверах — они научились взаимодействовать с пешеходами, машинами, светофорами, говорит он: «Теперь перед ними поставлена задача познакомиться с миром дверей, подъездов и лифтов. Это скорее пилот по отработке технологий, чем коммерческий проект».
Основная сложность заключается в решении проблемы с полной автономностью выполнения задач роботом, говорит директор по продуктам роботизации (СРО) MWS Константин Толстой: «ИИ имеет процент успешности в лучшем случае 90%. То есть в одном случае из десяти поведение может быть непредсказуемым».
Он добавляет, что все зависит от модели робота — сможет ли он открывать тяжелые двери или как будет добираться на этажи по ступенькам: «Еще у многих гуманоидов есть ограничения по грузоподъемности — популярные модели Unitree G1 на одну руку могут поднимать не более 1–1,5 кг».
Коммерчески массовым проект в ближайшие годы вряд ли станет, робот-гуманоид пока еще дороже, чем курьер или ровер, говорит директор проектов «АТК Консалтинг» Георгий Королев. Роверы «Яндекса» уже обходятся дешевле живого курьера, но пока гуманоиды дороги и такой пилот позволяет заранее накопить данные и компетенции, добавляет он. «Скорее это имиджевая история. Сама новость, а потом и гуманоид у подъезда — заметна»,— уверен он.
Максут Шадаев, глава Минцифры, апрель 2025 года, ТАСС:
Считаю, что половину чиновников ИИ точно может заменить. Может, чуть больше.
Гуманоиды могут быть полезны для сглаживания пиков потребности в курьерах, говорит директор департамента ИТ-сервисов и инфраструктуры Х5 Digital Михаил Буйлов: «Доставка очень чувствительна к повышению спроса в непогоду или праздники и не всегда может оперативно вывести дополнительных людей. Как правило, перед прогнозируемыми пиками курьеры привлекаются заранее, на это закладываются бюджеты».
Текущий дефицит курьеров, по разным оценкам, составляет около 200 тыс. человек и он будет расти дальше, добавляет гендиректор платформы управления экспресс-доставкой OneSync Сергей Алумов: «Пока доставка курьерами-людьми все еще в среднем дешевле, однако в долгосрочной перспективе роботизация будет все выгоднее. Но гуманоидам еще предстоит пройти путь от первых испытаний до регулярных доставок».
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 9