Весной 2025 года РБК сообщил, что «Яндекс» займется разработкой софта для роботов-гуманоидов и может в дальнейшем начать их производство. Осенью того же года компания представила гуманоида: аппаратной основой стал китайский робот Unitree G1, а за управление отвечало ПО «Яндекса» — Leshy OS. До конца 2027 года компания планировала выпустить 20 тыс. роверов-доставщиков, а по данным компании на второй квартал 2026 года, флот роверов-доставщиков превысил 1 тыс. штук. За тот же период роботы-доставщики «Яндекса» выполнили более 260 тыс. доставок. По данным исследования «Анализ рынка курьерской доставки в России», за 2025 год объем доставок курьерскими службами вырос на 43%, до 773 млн.