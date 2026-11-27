Около €500 млн будет направлено на расширение центра поставок рецептурных лекарственных препаратов в Пекине, что станет крупнейшим разовым капиталовложением Bayer в китайскую фармацевтику. Производство в центре планируется запустить в 2032 году, оно обеспечит дополнительные мощности для выпуска лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических препаратов.