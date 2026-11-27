Bayer планирует до 2030 года вложить в фарминдустрию Китая €1 млрд
Немецкий концерн Bayer объявил о планах инвестировать в фармацевтическое производство Китая до 2030 года около €1 млрд ($1,1 млрд). Компанию привлекают инновационные возможности отрасли, регуляторная среда, стимулирующая разработку лекарственных препаратов, а также потенциал рынка КНР, сообщает агентство «Синьхуа».
Вложения охватят медицинский потенциал, цифровизацию и цепочки поставок, что позволит концерну расширить свое присутствие в Китае. Это позволит расширить доступ местных пациентов к инновационным лекарственным препаратам, а также тесно интегрировать растущий инновационный потенциал КНР в свою сеть.
Около €500 млн будет направлено на расширение центра поставок рецептурных лекарственных препаратов в Пекине, что станет крупнейшим разовым капиталовложением Bayer в китайскую фармацевтику. Производство в центре планируется запустить в 2032 году, оно обеспечит дополнительные мощности для выпуска лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических препаратов.
За последнее десятилетие Bayer реализовал более 110 совместных исследовательских проектов с различными китайскими научно-исследовательскими учреждениями, включая Пекинский университет и Университет Цинхуа. Проекты охватывают как фундаментальные исследования, так и разработку препаратов.