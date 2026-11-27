Игорь Галась скрывал информацию о своем участии в строительстве жилья в станице Каневской, что позволяло чиновнику сохранять высокий статус в органах исполнительной власти. В свою очередь, Анатолий Спирин получил возможность использовать положение своего зятя для получения максимальной прибыли, утверждает надзорное ведомство. С 2020 года застройщик начал распродавать жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме. Полученные средства Игорь Галась и Анатолий Спирин пускали в коммерческий оборот или расходовали на покупку личного имущества; это вело к приумножению и легализации активов, полученных коррупционным путем, говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры. Незаконно полученное имущество было оформлено на родственников и доверенных лиц; в итоге в собственности у первого вице-губернатора Кубани Галася оказались 63 объекта движимого и недвижимого имущества рыночной стоимостью 970 млн руб.