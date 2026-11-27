Как семьей строили, так семьей и отдали
Вице-губернатор Кубани Галась покровительствовал бизнесу своего тестя
Как стало известно “Ъ”, при подготовке иска об изъятии имущества первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася Генпрокуратура выявила факты незаконного участия чиновника в строительном проекте Анатолия Спирина, отца его жены. Выручка от продажи квартир пошла на развитие семейного бизнеса и на покупку дорогой недвижимости. 26 ноября активы Игоря Галася и его близких конфискованы судом.
В исковом заявлении Генеральной прокуратуры к Игорю Галасю упоминается бизнес-проект, в котором первый заместитель главы края принимал участие вопреки антикоррупционным запретам. По данным надзора, господин Галась, намереваясь приумножить личный капитал и легализовать его, предложил сотрудничество отцу своей второй жены Анатолию Спирину. Индивидуальный предприниматель Спирин имел опыт работы в строительстве и планировал возвести жилой дом на 27 квартир в станице Каневской Краснодарского края. Игорь Галась пообещал ему покровительство и фактически вошел в управление проектом, нарушая запрет на участие госслужащего в предпринимательской деятельности, говорится в иске надзора.
В результате сотрудничества чиновника и бизнесмена последний смог осуществить строительство многоквартирного дома без привлечения средств дольщиков и без кредитов. При этом собственный капитал Анатолия Спирина был незначителен, а материально-техническая база для реализации проекта отсутствовала.
Игорь Галась скрывал информацию о своем участии в строительстве жилья в станице Каневской, что позволяло чиновнику сохранять высокий статус в органах исполнительной власти. В свою очередь, Анатолий Спирин получил возможность использовать положение своего зятя для получения максимальной прибыли, утверждает надзорное ведомство. С 2020 года застройщик начал распродавать жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме. Полученные средства Игорь Галась и Анатолий Спирин пускали в коммерческий оборот или расходовали на покупку личного имущества; это вело к приумножению и легализации активов, полученных коррупционным путем, говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры. Незаконно полученное имущество было оформлено на родственников и доверенных лиц; в итоге в собственности у первого вице-губернатора Кубани Галася оказались 63 объекта движимого и недвижимого имущества рыночной стоимостью 970 млн руб.
Владельцем самого большого массива имущества являлся Анатолий Спирин, которому изначально принадлежали все квартиры и нежилые помещения в доме в станице Каневской (на момент обращения Генпрокуратуры в суд у застройщика оставалось два жилых помещения). В собственности предпринимателя также находятся две квартиры в Краснодаре общей стоимостью 69 млн руб., пять парковочных мест, автомобили Mercedes-Benz и Lexus, а также большое количество участков в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Дочери и сыну Игоря Галася принадлежат две квартиры в Москве общей стоимостью 86 млн руб.; матери — квартира в Краснодаре (5,7 млн руб.) и участок в коттеджном поселке «Маяк» под Геленджиком.
Первая и вторая жены господина Галася владеют одинаковыми автомобилями — BMW X3; второй жене также принадлежат апартаменты в «Маяке». Часть перечисленного имущества перешла другим лицам в результате сделок купли-продажи, некоторые из которых прокуратура считает мнимыми.
По решению суда в казну РФ отойдут активы Игоря Галася и его родственников, которыми они владели на момент рассмотрения иска Генпрокуратуры. Кроме того, с ответчиков будут взысканы 85 млн руб.— эквивалент стоимости проданного имущества.