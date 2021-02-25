В Никарагуа доставили первую партию «Спутника V»

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Никарагуа, сообщил Минздрав страны. Ее направили в центральноамериканскую страну безвозмездно, передает Canal 4.

В первую очередь в стране будут привиты люди, которые страдают хроническими заболеваниями. Среди них — почечная недостаточность, проблемы с сердцем и онкология.

«Спутник V» был зарегистрирован в Никарагуа 3 февраля по ускоренной процедуре. Всего российскую вакцину одобрили больше чем в 30 странах. Накануне препарат зарегистрировали в Гондурасе. В январе РФПИ заявил о подаче документов в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе.

О принятии российской вакцины в европейских странах — в материале “Ъ” «"Спутник V" прилетел в Сан-Марино».