В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Сергея Петушкова на два месяца. Ему инкриминируется ст. 275 УК РФ (государственная измена), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Решение было вынесено 25 июня, Сергей Петушков будет находиться под арестом до 24 августа.

О личности господина Петушкова и об обстоятельствах его задержания неизвестно, так как материалы уголовного дела засекречены. В случае, если дело обвиняемого дойдет до суда, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Обжалование на арест господин Петушков пока не подавал.