Директор «Медвежьего ручья» три года ждал ареста

В Красноярском крае задержан директор обогатительной фабрики «Норникеля», где в результате обрушения производственных помещений погибли трое рабочих. Следствие полагает, что глава предприятия Александр Цымбал знал об аварийном состоянии здания дробильного цеха и не остановил работы, проводившиеся там без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации. Кроме директора в числе подозреваемых значатся четверо должностных работников фабрики и компании-подрядчика, которые были задержаны ранее. В Следственном комитете РФ (СКР) отмечают, что дефекты в конструкциях здания, вызвавшие обрушения, были выявлены еще в 2018 году, а устранить их следовало еще в декабре 2020 года.

Следственным комитетом РФ задержан директор Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» (входит в ГМК «Норникель») Александр Цымбал. Уголовное дело, фигурантом которого стал господин Цымбал, правоохранительные органы завели после того, как трое рабочих погибли при частичном обрушении здания дробильного цеха. Они являлись сотрудниками подрядной организации «Норильскникельремонт» и проводили там работы по укреплению несущих опор и перекрытий. Эти дефекты в здании цеха были выявлены еще в 2018 году. Специалисты посчитали, что часть конструкций годны с ограничениями и рекомендовали устранить недостатки до конца 2020 года.

Однако, как установило разбирательство, сотрудники «Норильскникельремонта» приступили к работам только 8 февраля в отсутствие каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации. Следствие утверждает, что директор фабрики Александр Цымбал должен был приостановить работы, выполнявшиеся с нарушением требований промбезопасности, но не сделал этого. По ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее гибель трех человек) ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас следствие готовит ходатайство о заключении топ-менеджера под стражу, который после аварии был отстранен от руководства предприятием.

О том, какой версии придерживается господин Цымбал, не известно.

Таким образом, в списке подозреваемых пятеро. 21 февраля силовики задержали главного инженера, начальника дробильного цеха, руководителя отдела по техническому надзору обогатительной фабрики, которые, по версии следствия, медлили с ремонтом, а также работника фирмы-подрядчика «Норильскникельремонт», отвечавшего за допуск людей к работам. Им также инкриминируется ст. 216 УК.

«Длительное бездействие ответственных должностных лиц, в настоящее время имеющих статус подозреваемых, привело к дальнейшему ухудшению технического состояния эксплуатируемых объектов и обрушению части элементов конструкции цеха, под обломками которых погибли трое сотрудников подрядной организации»,— заявила старший помощник руководителя красноярского управления СКР Ольга Шаманская. Двух из задержанных суд уже отправил в СИЗО, еще по двум отложил рассмотрение вопроса об определении меры пресечения на 72 часа.

Авария на Норильской обогатительной фабрике, чья история ведется с конца 1948 года, произошла в ночь на 20 февраля. Частично обрушилось здание дробильного цеха, а также галереи №1 и галереи №11 (размер каждой составляет 30 м, из них одна транспортная, другая — пешеходная). Восемь работников «Норильскникельремонта» оказались под завалами, трое из них погибли, пятеро получили травмы и были госпитализированы. В «Норникеле» сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла по «причине грубого нарушения техники безопасности и норм промбезопасности». 22 февраля был объявлен в Норильске днем траура по погибшим.

Константин Воронов, Новосибирск