После протестов в Москве были арестованы и оштрафованы почти 4 тысячи человек

После акций 23, 31 января и 2 февраля, прошедших в поддержку политика Алексея Навального, возбуждено 5 716 административных дел, сообщила объединенная пресс-служба московских судов. Арестовали уже более 1,2 тыс. человек, оштрафовали — 2,5 тыс.

Дела возбуждены по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) и ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Максимальное наказание по ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает — штраф до 300 тыс. руб. или арест до 30 суток., по ст. 19.3 КоАП РФ — штраф в 5 тыс. руб. или арест до 30 суток. Большинство дел возбуждено по ст. 20.2 КоАП РФ (5 657 дел против 59).

Всего арестовано 1 251 человек (33 — по ст. 19.3 КоАП и 1 218 — по 20.2.КоАП), оштрафованы — 2,5 тыс. человек (десять — по ст. 19.3 КоАП и 2490 — по ст. 20.2 КоАП). 245 материалов возвращено для устранения недостатков. Остальные материалы находятся в производстве судов. Сколько дел было прекращено, в пресс-службе судов не уточнили.

По данным правозащитников, по всей России на акциях протеста 23 и 31 января, прошедших почти в 130 городах, было задержано более 11 тыс. человек, зафиксировано не менее 140 случаев избиения демонстрантов. После протестов было возбуждено около 90 уголовных дел в отношении участников акций. Точное число административных дел, возбужденных по всей стране, неизвестно.

Как власти расценили действия силовиков на протестах — в материале “Ъ” «Полицейские не били, били полицейских».