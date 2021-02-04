Коронавирус отступает перед грузинской экономикой

Грузия больше не может одновременно спасать экономику и бороться с COVID-19: ограничения и запреты, введенные в целях предотвращения массового заражения, привели к спаду экономики на 5–6% в прошлом году. Сотни тысяч людей остались без работы. При этом в стране с населением около 3,7 млн человек уже погибло более 3,24 тыс. больных, а число инфицированных превысило 260,4 тыс. На фоне нарастающих социальных протестов и прямой угрозы рестораторов начать работу вопреки запрету правительство Георгия Гахарии предпочло снять часть ограничений, несмотря на риск начала третьей волны эпидемии.

О досрочной отмене некоторых ограничений и запретов, введенных осенью во время взрывного роста заболевших COVID-19, на заседании правительства сообщил премьер-министр Георгий Гахария. Хотя ослабить ковид-режим предполагалось лишь к концу февраля, когда в страну поступит первая партия вакцины Pfizer, власти решили ускорить процесс.

С 8 февраля во всех городах заработает общественный транспорт — метро, автобусы и маршрутные такси.

В тот же день откроются вещевые и продуктовые рынки.

С 15 февраля возобновляется учеба в средних школах для всех возрастных групп.

Тогда же рестораны смогут вновь принять посетителей.

Последнее послабление наиболее показательно: оно явно стало результатом солидарного протеста и даже ультиматума рестораторов.

Накануне владельцы и сотрудники более 200 ресторанов по всей Грузии в специальном обращении предупредили лично Георгия Гахарию, а также министра экономики Натию Турнаву: несмотря на запрет, они начнут принимать посетителей уже 6 февраля.

Одним из аргументов рестораторов стала «абсурдность ситуации», когда правительство, пытаясь оживить туризм, с 1 февраля возобновило авиасообщение, разрешив рейсы по всем направлениям, но при этом «не открывает сферу обслуживания, в том числе рестораны, для туристов».

После долгих переговоров с министром Турнавой комитет, представляющий интересы объединения рестораторов, согласился на компромисс: с 15 февраля рестораны и кафе смогут принимать гостей в открытом пространстве с условием соблюдения всех норм эпидемиологической безопасности.

Впрочем, премьер Гахария тут же пригрозил: те рестораторы, кто нарушит нормы социальной дистанции и обязательного ношения масок обслуживающим персоналом, «будут не только жестко оштрафованы», но и «не получат государственную субсидию», выделенную для малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии.

При этом пресс-служба правительства уточнила, что в субботу и воскресенье все прежние ограничения «будут действовать в полной мере» для «ограничения социальной мобильности».

Кроме того, правительство категорически отказало бизнесменам в открытии зимних курортов Грузии — Бакуриани и Гудаури. Причину объяснила министр инфраструктуры Майя Цкитишвили: «После катания на лыжах люди собираются в номерах гостиниц и проводят время без масок».

Главный эпидемиолог Грузии Паата Имнадзе не скрывает: именно к снятию ограничений для ресторанов он относится с наибольшей настороженностью. В разговоре с “Ъ” господин Имнадзе тоже упомянул в этой связи о масках. «В ресторанах невозможно вменить людям ношение масок — главную защиту от вируса»,— отметил он. Примерно по той же причине эпидемиолог против отмены комендантского часа, действующего с 9 часов вечера до 5 часов утра: «Люди собираются компаниями именно вечером и, как правило, не носят маски».

Комендантский час не единственное ограничение, сохраняющееся на неопределенное время: детские сады, вузы, фитнес-центры по-прежнему не работают, междугородный транспорт не функционирует.

Одновременно с этим правительство ужесточает наказание за неношение или неправильное ношение масок, в том числе на улице: если на первый раз полиция оштрафует нарушителя на 20 лари (примерно $6), то при повторном нарушении штраф удваивается, а затем утраивается.

Гораздо более суровое наказание за нарушение режима ожидает владельцев магазинов или тех же ресторанов: от 10 тыс. до 50 тыс. лари ($3–15 тыс.).

Судя по всему, власти пытаются дотянуть до середины весны, когда в Грузию поступят небольшие партии вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Тогда появится возможность обезопасить наиболее уязвимую часть населения и полностью открыть страну для системообразующей отрасли экономики — туризма. В 2019 году туризм принес Грузии более $3 млрд при общем объеме ВВП около $18,1 млрд.

Политолог Георгий Хухашвили отметил в беседе с “Ъ”, что власти «пытались найти золотую середину между страхом смерти людей и страхом смерти экономики». Но, отмечает эксперт, поскольку оживить туризм в нынешнем году с учетом многих, в том числе внешних, факторов «наверняка не удастся», прогнозируемый правительством четырехпроцентный рост экономики «останется лишь на бумаге».

Георгий Двали, Тбилиси