За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы

Срок лишения свободы за оскорбление ветеранов может составить до пяти лет, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Также будет предусмотрен штраф до 5 млн руб.

Депутаты Госдумы ранее разработали поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов. Они были подготовлены ко второму чтению законопроекта, который усиливает ответственность за реабилитацию нацизма. Поправки должны быть внесены сегодня, 24 февраля. Кроме госпожи Яровой авторами поправок выступили председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и заместитель председателя комитета Сергей Боярский (все четверо — «Единая Россия»).

«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы и до 5 млн (руб.— “Ъ”) штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, но и оскорблять, осквернять память ушедших»,— заявила госпожа Яровая в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).

Напомним, 20 февраля суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к штрафу 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана. Причиной стал комментарий политика в соцсетях к видеоролику RT, в котором разные люди выражали поддержку поправкам к Конституции. Оппозиционер назвал участников ролика «предателями» и «продажными холуями».

Подробнее об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма — в материале “Ъ” «Депутаты нашли себе место в истории».