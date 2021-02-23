Поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов внесут в Госдуму 24 февраля

Депутаты Госдумы от «Единой России» и других политических партий намерены внести поправки об уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов завтра, 24 февраля.

«Мы, безусловно, будем работать над совершенствованием нашего законодательства,— сказал первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак (цитата по ТАСС).— 24 февраля "Единая Россия" вместе с представителями других парламентских партий внесет поправки в законодательство и ужесточит ответственность за подобные проявления».

Авторы поправок — заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая (была инициатором закона об ответственности за реабилитацию нацизма), председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и заместитель председателя комитета Сергей Боярский.

Напомним, 20 февраля оппозиционера Алексея Навального приговорили к штрафу 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана. Причиной стал комментарий политика в соцсетях к видеоролику RT, в котором разные люди выражали поддержку поправкам к Конституции. Оппозиционер назвал участников ролика «предателями» и «продажными холуями». Среди снявшихся в видео людей, таких как дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин, оказался и ветеран Игнат Артеменко. Помимо того, чтобы ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов, законодатели намерены ужесточить наказание за реабилитацию нацизма.

Подробнее — в материале “Ъ” «Депутаты нашли себе место в истории».