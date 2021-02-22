Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Депутаты Госдумы разработали поправки об уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов. Они подготовлены ко второму чтению законопроекта, который усиливает ответственность за реабилитацию нацизма.

Авторы поправок — заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая (была инициатором закона об ответственности за реабилитацию нацизма), председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и заместитель председателя комитета Сергей Боярский.

«Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества»,— цитирует госпожу Яровую пресс-служба «Единой России».

Ирина Яровая сообщила, что публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны предлагается приравнять к одной из форм реабилитации нацизма. За унижение чести и достоинства ветеранов, а также за оскорбление памяти защитников Отечества предлагается установить уголовную ответственность.

Напомним, на днях рассматривалось дело о клевете на ветерана против оппозиционера Алексея Навального. Его приговорили к штрафу 850 тыс. руб. Причиной стал комментарий политика в соцсетях к видеоролику RT, в котором разные люди выражали поддержку поправкам в Конституцию. Оппозиционер назвал участников ролика «предателями» и «продажными холуями». Среди людей, снявшихся в видео, таких как дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин, оказался и Игнат Артеменко.

Подробнее об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма — в материале “Ъ” «Депутаты нашли себе место в истории».