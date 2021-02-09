«Спутник V» становится ближе к Европе

Российская вакцина «Спутник V» в шаге от регистрации в Европе. ЕС принял заявку от Центра имени Гамалеи, который разработал препарат. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций. Ранее «Спутник V» прошел научные консультации Европейского агентства по лекарственным средствам.



Вполне вероятно, что уже к марту российская вакцина станет доступна в Европе, отмечает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович, а в дальнейшем «Спутник V» сможет выйти и на американский рынок.

«Сейчас остались только формальные вещи. Я думаю, что с марта вакцина уже будет зарегистрирована в Европе, и у нее появится право продаваться на этом рынке. Вероятно, через какое-то время препарат начнут поставлять и на американский континент, и там мы тоже займем свою нишу. Единственная страна, которая передает технологию, позволяя получать право на производство в других странах, — это Россия. Остальные препараты производятся на мощностях центров, которые ими торгуют. Россия же передает еще и технологию — это уникальная история. Сейчас во многих странах “Спутник V” уже производится. Другие российские вакцины тоже будут интересны европейскому рынку, потому что это совершенно разные платформы. “ЭпиВакКорона” через год, возможно, будет востребована куда больше, чем, например, “Спутник V”, если через год у людей уже будет иммунитет к аденовирусу. Кроме того, у нас разрабатывается еще несколько препаратов на тех же технологиях, что Moderna и Pfizer. Главное, чтобы у людей был выбор»,— отмечает Попович.

Как на скорую регистрацию «Спутник V» реагируют жители европейских стран? И ждут ли они появления препарата? Специальный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова рассказала, что изначально французы скептически относились к российской разработке. Но сейчас в стране заговорили о том, чтобы приобрести патент на производство «Спутника V». «С момента своего появления российская вакцина вызывала очень много скепсиса. Гуляла довольно известная шутка по WhatsApp, где человек писал, что он привился российской вакциной и сейчас все хорошо, никаких побочных эффектов, и вдруг начинал писать русскими буквами.

Тем не менее риторика в какой-то момент серьезно изменилась по двум причинам.

Первая и самая глобальная — это то, что Европа столкнулась с огромным дефицитом препаратов.

Во Франции массовая вакцинация несколько раз серьезно буксовала. Многие политики вынуждены были как минимум начать говорить о своей открытости по отношению к российской вакцине. Вторая причина, которая возникла совсем недавно, — это публикация в журнале The Lancet. Международный авторитетный журнал опубликовал исследования, которые доказывают, что российская вакцина достаточно эффективна. Теперь все заговорили о том, что, в общем-то, “Спутник V” неплох. И речь идет уже о том, что, если вакцина будет зарегистрирована на европейском рынке, будет возможно приобрести патент и каким-то образом производить вакцину на территории Евросоюза.

У граждан ЕС есть определенные сомнения по поводу того, все ли процедуры в России соблюдаются во время исследований. И, конечно, в целом, например, французы крайне скептически относятся к идее вакцинации. Франция стоит на пороге нового карантина, который, по всеобщим ощущениям, вполне возможно, наступит в ближайшие недели, уже не хватает моральных сил на то, чтобы сидеть дома. Так что есть большая вероятность, что через несколько месяцев французы, да и все европейцы, станут просто по необходимости гораздо более открытыми к идее вакцинации»,— утверждает Злотникова.

С проблемой нехватки вакцин столкнулись многие европейские страны. В Германии сейчас доступны препараты от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Однако прививочные пункты в стране не используются, потому что вакцин в них нет. На этом фоне даже политики высшего уровня заговорили о «Спутнике V», отмечает собственный корреспондент “Ъ FM” в Германии Олег Зиньковский: «Все хотят, чтобы вакцинация населения прошла быстрее. В основном сейчас прививается только его пожилая часть. В Германии пока приступили только к вакцинации тех, кому больше 80, и медицинских работников. Поначалу дискуссия о “Спутник V” носила довольно вялый характер, поскольку в Европе считали, что у них есть свои вакцины: BionTech / Pfizer, Moderna и AstraZeneca. И казалось, что этого будет достаточно.

И только когда выяснилось, что это не так, в фокусе внимания оказалась российская вакцина “Спутник V”, использование которой в Германии в принципе не исключили ни канцлер Ангела Меркель, ни министр здравоохранения Йенс Шпан, ни некоторые другие немецкие политики. Все они высказались, что будут рады любым вакцинам, которые помогут в борьбе с коронавирусом, если они получат официальный допуск от Европейского агентства по фармакологии. Тогда можно обсуждать вопросы даже возможного производства препарата в Германии и ее применения здесь. У немцев очень высокая готовность к вакцинации. Опросы показывают, что 52% твердо намерены пройти вакцинацию, еще 25% говорят, что, вероятно, сделают это. “COVID-диссидентов” в Германии — около четверти населения.

Можно сказать, что спрос есть, и он пока не может быть удовлетворен за счет существующего количества доз вакцин».

В Испании местные жители тоже ждут, когда в страну поступит «Спутник V». Однако местное руководство не спешит с заявлениями относительно закупки российской вакцины по политическим соображениям, рассказала специальный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова: «Мне лично говорила моя подруга, что если будет выбор, вакцинироваться американской вакциной или русской, то она лучше поставит себе русскую, потому что к РФ доверия больше. Но это мнение простых испанцев. А вот в руководящих кругах страны отношение немножко другое ввиду последних событий: задержания Алексея Навального, его ареста, массовых протестов — все это вызывает опасения у руководства страны.

В частности, вакцина обсуждается на фоне визита верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля, каталонца по национальности. Он говорил с Сергеем Лавровым и спросил его, собираются ли власти освобождать Навального, тот ответил: сразу после того как ваши власти освободят политических лидеров Каталонии. В результате власти заговорили о том, что нехорошо было бы закупать вакцину у такой страны. Но есть и другая позиция, которую высказал председатель комиссии Европарламента по общественному здоровью Паскаль Канфин. Он заявил, что они точно не хотят национализма вакцин, что политика не должна никак влиять на здоровье людей».

Первыми странами, которые одобрили российскую вакцину «Спутник V», стали Венгрия и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас препарат разрешен в 15 странах, включая Белоруссию, Аргентину, Боливию, Венесуэлу и Венгрию.

Анна Никитина