«Спутник» оказался халяльным

В России уже в ближайшее время может быть принята фетва (богословское заключение) о дозволенности вакцины «Спутник V» для мусульман. Представители Духовного управления мусульман (ДУМ) России получили от разработчиков «Спутника V» из центра им. Гамалеи необходимую информацию обо все этапах создания вакцины и, главное, заверения, что производство препарата не противоречит принципам ислама. Как выяснилось, разработчики ранее ответили на похожий запрос от Русской православной церкви. Однако в РПЦ пока не спешат делать однозначных заявлений, заметив, что «идет внутрицерковная дискуссия по данному вопросу в доверительном диалоге с научным сообществом и разработчиками вакцин».

Мусульманское сообщество проявляет высокий интерес «к теме дозволенности вакцинации, в частности препаратом "Спутник V", с точки зрения религиозных положений», заявили организаторы посвященного этой тематике круглого стола, который прошел в четверг в Московской соборной мечети. Ранее, напомним, ДУМ обратился к разработчикам российской вакцины с просьбой раскрыть ее состав. Тогда заместитель председателя совета улемов (богословов), председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал “Ъ”, что сейчас перед мусульманами «встает выбор», вакцинироваться или нет, но не каждое лекарство «разрешено с точки зрения ислама». Запрет может быть связан с использованием спирта, свинины, желатина, яиц, если они признаны нехаляльными. Говорить о дозволенности российских вакцин, уточнял господин Аляутдинов, «можно будет только после изучения их состава и всех возможных альтернатив».

В центре им. Гамалеи (разработчик препарата) и РФПИ (занимается продвижением вакцины) старательно разъяснили все этапы производства. Первый замглавы РФПИ Тагир Ситдеков подчеркнул, что «Спутник V» сделан на основе аденовируса человека. Он также отметил, что препарат зарегистрирован в ряде стран, десять из них мусульманские и «многие», например Саудовская Аравия, хотят сами его производить.

«А запрашивали ли мусульманские страны состав вакцины?» — поинтересовался руководитель отдела сертификации при ДУМ РФ Эдуард Хамидуллин, на что получил ответ, что мусульманские страны не только запрашивали состав, но и познакомились с полным производственным досье.

«У нас были вопросы именно по созданию основы вируса,— продолжил господин Хамидуллин.— Вы ответили, что она полностью химическая».

«Биотехнологическая»,— поправил его глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин. Он объяснил, что в вакцине «абсолютно отсутствуют» живые компоненты, так как «пропроизводящие клетки» — это «линия», созданная биотехнологами в 1973 году (речь о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена из эмбриональных почек человека). «Огромное количество людей в мире работают с потомством этих клеток. Они фактически способны производить вирусные частицы, аденовирусные. Для того чтобы наработать эти частицы, клетки выращивают, их кормят полностью химически определенной средой: витамины, питательные вещества,— рассказал Владимир Гущин.— Когда клетки вырастают до определенной плотности, их заражают, чтобы наработать вирусный продукт — основу вакцины. Дальше идет процедура очистки, чтобы убрать все клеточные компоненты, все остатки среды».

Эдуард Хамидуллин понимающе согласился, но тем не менее уточнил, по каким критериям разработчики определяют, что клетка очищена и на ней «ничего не осталось». Получив ответ о хроматографической очистке и буферных системах для промывки, он перешел к следующему важному вопросу: «В составе мы заметили 25-процентный этанол. Два с половиной микролитра. Вакцина, она в ампуле, получается?»

«Вакцина запаяна в ампулу, чтобы туда не попали бактерии,— объяснил господин Гущин.— Там действительно есть два с половиной микролитра. Это в тысячи раз меньше, чем находится в организме человека. Вы знаете, что этанол — побочный продукт метаболизма? И он, естественно, в организме есть. Здесь два микролитра, которые нужны для того, чтобы обеспечить стабильность вакцины при 2–8 градусах Цельсия. Когда вы открываете ампулу, мне кажется, эти два с половиной микролитра тут же улетучиваются».

Главврач ГКБ им. братьев Бахрушиных, председатель комитета по здравоохранению при ДУМ РФ Шамиль Гайнулин заметил, что духовенство «зациклилось на халяле», население — «на анафилактическом шоке по поводу белкового компонента», но при этом все забыли, что большинство вакцин содержат элементы ртути: «А тут даже этого нет. Это, я считаю, просто подарок».

Господин Аляутдинов завершил дискуссию заявлением, что Совет улемов ДУМ РФ может принять фетву (богословское заключение) о дозволенности вакцины «Спутник V» для мусульман уже в ближайшее время. «Очередное заседание Совета улемов пройдет 16 и 17 марта в Мордовии,— уточнил он.— Мы там принимаем ряд фетв».

Отметим, что помимо мусульман составом вакцины интересовались и представители РПЦ.

Господин Гущин заявил, в частности, что вся необходимая информация была направлена ранее и в Московскую патриархию. «Русская православная церковь никогда не выступала против вакцинации как таковой,— заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, которого “Ъ” попросил прокомментировать позицию церкви в этом вопросе.— Что касается отечественных вакцин против коронавируса, то в настоящий момент идет внутрицерковная дискуссия по данному вопросу в доверительном диалоге с научным сообществом и разработчиками вакцин».

Главный раввин России Берл Лазар заявлял, что не видит смысла в проверке вакцин на кошерность. «То, что написано в Торе, касается еды. Любой укол, тем более если он спасает жизни людей и это нужно для безопасности общества и здоровья человека,— это вообще не вопрос кошерности (дозволенности.— “Ъ”). Тора говорит, что здоровье — самое главное. Все, что делается,— это для спасения жизни людей. Мы за вакцинацию, как говорится, двумя руками»,— сказал господин Лазар.

Наталья Костарнова, Павел Коробов