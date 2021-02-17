Коронавирус ворвался в черногорскую политику

В Черногорию, где произошел всплеск пандемии коронавируса, прибыла первая партия в две тысячи доз российской вакцины «Спутник V». Ее направил в дар республике президент соседней Сербии. Вакцинация в Черногории могла начаться гораздо раньше, если бы новые власти приняли в дар 110 тыс. доз «Спутника V» и китайской вакцины Sinopharm, предложенные российским бизнесменом Олегом Дерипаской и греческим Петросом Статисом по договоренности с черногорским президентом Мило Джукановичем (он возглавляет крупнейшую оппозиционную партию). Оппозиция обвинила правительство в политизации вопроса о вакцинах, ценой которой стали сотни новых умерших от вируса в республике с населением в 600 тыс. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

О прибытии в Черногорию двух тысяч доз российской вакцины «Спутник V» объявил один из лидеров считающегося пророссийским «Демфронта» Андрия Мандич — после телефонного разговора с президентом соседней Сербии Александром Вучичем. Потом информацию о сербском даре подтвердила и черногорский министр здравоохранения Елена Боровинич-Боянич, выразившая благодарность «братской Сербии, протянувшей руку помощи».

Прибытия вакцины в Черногории ждали давно.

В последние два-три месяца в республике произошел всплеск пандемии. По числу заразившихся и умерших от вируса на 100 тыс. населения она вышла на одно из первых мест в Европе.

На этой неделе пришлось даже практически полностью закрыть два главных курортных города — Будву и Тиват, где уровень заражения зашкаливает.

Обещания начать вакцинацию «в самое ближайшее время» звучат в Черногории едва ли не с первого дня формирования 4 декабря нового правительства пришедшей к власти оппозиции — в него вошли 12 министров, которых премьер Здравко Кривокапич назвал «апостолами, призванными изменить страну».

Все это время министр здравоохранения Елена Боровинич-Боянич уверяла, что ведет интенсивные переговоры с производителями вакцин и что «вакцина вот-вот поступит»: сначала — в январе, потом — в начале февраля, наконец — в первом квартале текущего месяца. Тем временем соседние балканские страны либо уже начали вакцинацию, либо обеспечили доставку десятков или сотни тысяч доз вакцин.

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Боянич Фото: Adel Omeragic / Anadolu Agency / AFP

Наконец, появилась информация о двух конкретных предложениях Черногории. 21 января президент Мило Джуканович проинформировал правительство о договоренности с греческим бизнесменом Петросом Статисом, который является крупным инвестором в Черногории, о дотации 10 тыс. китайской вакцины Sinopharm. Как пояснили “Ъ” в администрации президента, «вакцина спустя день могла быть в Черногории, а вакцинация начаться уже 24 января». Через несколько дней готовность безвозмездно поставить Черногории 100 тыс. доз «Спутник V» выразил фонд «Вольное дело» российского бизнесмена Олега Дерипаски, также имеющего в республике обширные бизнес-интересы.

Однако черногорское правительство не приняло дары от предпринимателей. Официально министр здравоохранения объяснила это тем, что переговоры ведутся напрямую с производителями вакцин и полагаться на дары, мол, слишком ненадежно.

Неофициально же, по данным ведущего черногорского издания Pobjeda, министр дала понять, что не желает принимать «дар Демпартии социалистов (возглавляемая президентом Джукановичем партия, которая сейчас в оппозиции.— “Ъ”)».

Позицию главы Минздрава многие в республике сочли странной. Ранее Петрос Статис уже безвозмездно доставил в Черногорию 500 тыс. защитных масок, 500 костюмов для медперсонала, две тысячи ПЦР-тестов и другие материалы. А фонд Олега Дерипаски в январе передал в дар республике две современные лаборатории для ПЦР-тестирования стоимостью €340 тыс. каждая, которые могут обеспечить до половины ежедневной потребности республики в подобных тестах.

Все эти пожертвования возражений не вызывали. Да и нынешняя безвозмездная поставка российской вакцины, о которой с президентом Сербии договорился один из лидеров провластного «Демфронта», глава Минздрава тоже приветствовала.

Столь странную позицию многие черногорские политики и эксперты объясняют политизацией вопроса вакцинации со стороны правительства: вакцину должны обеспечить не президент страны и оппозиция, а новые власти.

Тем более в канун намеченных на 14 февраля важных выборов во втором по величине городе страны — Никшиче.

«Искренне надеюсь, что всем затеявшим этот политический цирк накануне выборов в Никшиче и хладнокровно наблюдавшим, как наши сограждане умирают, воздастся по заслугам»,— написал в Facebook мэр черногорской столицы Подгорицы Иван Вукович. А депутат от оппозиционных социал-демократов Дамир Шехович, подсчитав, что после отказа от предлагаемой в дар вакцины в стране с 600-тысячным населением умерло более 150 человек, задал риторический вопрос правительству: «Неужели для того, чтобы Минздрав образумился, неизбежны были эти смерти?»