Оппозиция в парламенте Грузии размечталась

Грузинские оппозиционеры, которые хотели демонстративно отказаться от парламентских мандатов в знак протеста против якобы сфальсифицированных результатов прошлогодних выборов, сохранят свой статус. Такое решение приняла правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ), члены которой занимают в парламенте большинство кресел и, соответственно, могут самостоятельно принимать решения о лишении или нелишении их коллег депутатского статуса. При этом депутаты от ГМ прямо ссылались на советы западных политиков «не закрывать дверь, которую затем уже будет невозможно открыть».

Первое заседание весенней сессии грузинского парламента началось с того, что 51 депутат попытался отказаться от своего мандата. О том, что оппозиционеры не хотят работать в парламенте нового созыва, считая прошедшие выборы «тотально сфальсифицированными», они заявили еще в ноябре 2020 года. Теперь же противники власти захотели оформить свое решение юридически — правда, безуспешно.

Сразу после исполнения национального гимна председатель парламента Арчил Талаквадзе пригласил на трибуну главу комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили. Он зачитал заявления депутатов, желающих отказаться от мандатов, а затем поочередно ставил на голосование 51 постановление. Депутаты же от ГМ каждый раз единогласно или подавляющим большинством голосовали против.

В результате 51 оппозиционер, в том числе члены крупнейшей оппозиционной партии — «Единого национального движения» (ЕНД) под руководством экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, остался депутатом против своей воли.

Впрочем, к демаршу присоединились не все противники действующих властей. Из 60 политиков, избранных от оппозиционных партий, несколько все-таки согласились поработать депутатами: это четыре бывших члена «Альянса патриотов» (АП), покинувшие партию ради сохранения своего кресла в парламенте, три депутата от либертарианской партии «Гирчи», не написавшие заявления об отказе от мандатов, но также бойкотирующие заседания, и два лидера партии «Мокалаке» («Гражданин»). Последние при этом решились присутствовать на заседании во вторник, объяснив свой отход от общей линии обещанием ГМ провести «глубинную реформу избирательного кодекса». Однако представители оппозиционных НКО сочли решение «Мокалаке» предательским и демонстративно выкинули фото основателя партии Алеко Элисашвили в мусорный бак неподалеку от здания парламента.

А тем временем на центральном проспекте Руставели проходил сатирический перформанс. Активисты предлагали «купить мандат», намекая на то, что все, кто согласился войти в «нелегитимный парламент», «продались российскому олигарху Бидзине Иванишвили», уже бывшему лидеру партии «Грузинская мечта». Напомним, что господин Иванишвили недавно объявил об «окончательном уходе из политики». Но оппозиционеры ему не верят и продолжают обвинять власти в проведении «пророссийской политики» согласно «секретному завещанию» миллиардера. Как заявил своим сторонникам Михаил Саакашвили, лидер ГМ «лишь в очередной раз ушел в тень, пытаясь обмануть ограбленный им народ».

Решение правящей партии насильно оставить своих оппонентов в парламенте понравилось далеко не всем ее сторонникам — некоторые назвали такой подход «мягкотелым и нерешительным».

Однако лидеры ГМ в лице спикера парламента Арчила Талаквадзе и его заместителя Гии Вольского объяснили, что руководствовались «дружескими советами западных партнеров страны». Наиболее показательным из этих «советов» стало публичное заявление представительства ЕС в Грузии с призывом «не закрывать дверь, которую затем уже будет невозможно открыть».

«Если бы ГМ удовлетворила требование о лишении депутатов их полномочий, то все четыре года до очередных парламентских выборов им пришлось бы на мировой арене носить клеймо однопартийности»,— заявил “Ъ” основатель Республиканской партии Давид Бердзенишвили. Впрочем, и нынешнее решение собеседники “Ъ” воспринимают отнюдь не позитивно. Один из авторов действующей грузинской Конституции Вахтанг Хмаладзе назвал его «юридическим и процессуальным абсурдом». «Согласно закону, голосование по этому вопросу имеет лишь формальный характер»,— подчеркнул он.

После голосования лидеры всех оппозиционных партий не скрывали своего возмущения «попыткой властей насильно заставить их быть депутатами незаконно избранного, украденного парламента».

Председатель ЕНД Ника Мелия в беседе с журналистами предупредил: объединенная оппозиция в любом случае не откажется от весенних акций протеста с требованием назначения внеочередных выборов на осень.

В свою очередь, политологи указывают на «исторический шанс» для грузинской демократии, который может быть упущен из-за политического противостояния между ГМ и ее оппонентами. «По результатам октябрьских выборов в 150-местном парламенте оппозиция получила 60 мандатов,— напомнил “Ъ” эксперт интернет-журнала Nation.ge Давид Авалишвили.— Никогда в истории Грузии, начиная с 1990 года, у оппозиции не было там столь мощного представительства». Однако сами оппозиционеры к такому раскладу, похоже, оказалась не готовы.

Георгий Двали, Тбилиси