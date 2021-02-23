Власти ДНР заявили о минометном обстреле окраины Донецка

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики обстреляли из миномета поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Красногоровка—Старомихайловка, выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра, также применялся крупнокалиберный пулемет»,— сказал журналистам представитель ДНР (цитата по «РИА Новости»).

В конце января сообщалось, что в результате обстрела украинскими силовиками поселка Александровка был ранен местный житель. В середине февраля в Горловке было совершено покушение на командира батальона милиции ДНР. Под его машиной сработало взрывное устройство.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действует режим прекращения огня. При этом представители ОБСЕ неоднократно фиксировали нарушение режима. По оценкам организации, число нарушений возросло в конце 2020 года.

О возможном обострении конфликта — в материале “Ъ” «Весна прийде, весна воюе».