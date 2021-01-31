Власти ДНР сообщили о ранении местного жителя при обстреле окраин Донецка

Мирный житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ранен в результате обстрела поселка Александровка со стороны украинских силовиков, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины ведут массированные обстрелы юго-западных окраин Донецка. По предварительным данным, ранен мирный житель населенного пункта Александровка»,— говорится в сообщении СЦКК.

В СЦКК уточнили, что в результате обстрелов есть повреждения среди гражданской инфраструктуры. Украинская сторона информацию об обстрелах пока не комментировала.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действует режим прекращения огня. При этом представители ОБСЕ неоднократно фиксировали нарушение режима. Если в июне и июле, согласно отчету мониторинговой миссии ОБСЕ, было зафиксировано более 16 тыс. и 12 тыс. нарушений соответственно, то в августе и сентябре — по 600. По оценкам организации, к концу 2020 года число нарушений вновь возросло.

О попытках урегулировать конфликт в регионе — в материале “Ъ” «Бесконтактная минская группа».