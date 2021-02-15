В Горловке совершено покушение на командира батальона милиции ДНР

В Горловке под машиной, в которой находился командир батальона Народной милиции самопровозглашенной ДНР, сработало взрывное устройство, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник. «РИА Новости» также пишет со ссылкой на источник, что на него было совершено покушение. Мужчина жив, он находится в больнице.

«Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир первого батальона. Можно сказать, что это теракт»,— сообщили донецкому агентству в управлении Народной милиции ДНР. По словам собеседника агентства, мужчина получил осколочные ранения, он в больнице.

Источник «РИА Новости» уточняет, что речь идет о командире первого батальона третьей бригады. В машине с мужчиной находилась его дочь, она также в больнице.