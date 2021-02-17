Весна прийде, весна воюе

Переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдут в среду в напряженной атмосфере. Стороны констатируют не только отсутствие прогресса за переговорным столом, но и многочисленные нарушения режима прекращения огня. О том, что на линии соприкосновения есть «все признаки эскалации» и конфликт в любой момент может перерасти «в горячую фазу», заявляют и в Киеве, и в самопровозглашенных республиках Донбасса. В украинской делегации в ТКГ прогнозируют, что резкое обострение ситуации может произойти «ближе к лету».

На прогресс в переговорах по Донбассу, похоже, уже особо не надеются ни в Киеве, ни Москве, ни в самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках (ЛНР и ДНР), ни на Западе. Назначенное на 17 февраля заседание ТКГ вряд станет исключением. Переговоры в рамках тематических подгрупп, которые прошли во вторник, по традиции предваряя основное заседание, это подтвердили.

«Заседание подгруппы по вопросам политического регулирования завершилось в очередной раз без конкретных результатов. Украинская делегация, по всей видимости, особо не задумываясь, каждое заседание пытается проводить по одному и тому же сценарию, полностью игнорируя результаты всех предыдущих обсуждений»,— сказала журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах Мария Ковшарь. По ее словам, представители Киева, как и на прошлом заседании, блокировали работу по ключевому вопросу урегулирования конфликта — разработке согласованного плана по урегулированию конфликта в Донбассе, который должен «определить конкретные шаги по реализации минских соглашений». Как отметила госпожа Ковшарь, с предложениями республик по этому вопросу Киев так и не ознакомился, чем проявил нежелание «работать над мирным урегулированием конфликта». В свою очередь, представители Киева говорят о неконструктивных действиях противоположной стороны.

«К сожалению, переговоры в контактной группе к настоящему времени зашли в тупик»,— констатировала в конце прошлой недели спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в ТКГ Хайди Грау, выступая на заседании Совбеза ООН, которое было приурочено к шестой годовщине подписания минских договоренностей. На онлайн-встречах участников ТКГ рассматриваются одни и те же вопросы, ни по одному из которых с лета 2020 года не было достигнуто значимого прогресса.

Речь идет не только об имплементации минских соглашений, но и о менее масштабных задачах, например об обмене удерживаемыми лицами, а также открытии пунктов пропуска в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Во вторник представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила, что самопровозглашенная республика согласна «даже сегодня» открыть пункты пропуска «Луганск—Счастье» и «Первомайск—Золотое», но Киев, по ее словам, к таким шагам не готов.

Последняя успешная договоренность в рамках ТКГ — соглашение о всеобъемлющем режиме прекращения огня, вступившем в силу 27 июля прошлого года. Вместе с тем если еще в конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский мог утверждать, что режим тишины не идеальный, но «количество выстрелов существенно уменьшилось», то теперь и этим похвастаться трудно.

В Донбассе вновь зреет полномасштабная война — это признают по обе стороны от линии соприкосновения.

«Я считаю, что оно (обострение ситуации в Донбассе.— “Ъ”) не просто возможно, оно практически неизбежно рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что, может быть, этой весной, ближе к лету»,— сказал в воскресенье в эфире телеканала «Украина 24» советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. А руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил «РИА Новости», что на линии соприкосновения есть «все признаки эскалации» и не исключено, что в ближайшее время «конфликт может перерасти в горячую фазу».

То, что ситуация ухудшается, констатируют и в ОБСЕ. Согласно отчету мониторинговой миссии организации, с 25 января по 7 февраля в Донбассе режим перемирия был нарушен 1697 раз, в то время как за предыдущий двухнедельный период было зафиксировано 966 нарушений. Выросло и число потерь, в частности среди военнослужащих вооруженных сил Украины: 6 февраля сообщалось о двух погибших и четырех раненых, еще два человека погибли 11 февраля, три украинских бойца подорвались на минах и погибли 14 февраля. Во вторник президент Зеленский сообщил, что потребовал в течение десяти дней установить виновных в последней из этих трагедий. «Рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами, теракт незаконных вооруженных формирований посредством дистанционного подрыва мины, халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещения военных во время выполнения боевых задач»,— написал он в Telegram.

Тем временем в понедельник в ДНР сообщили о покушении на командира одного из батальонов Народной милиции. А во вторник утром в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, использовав в общей сложности 15 единиц боеприпасов. Под огнем оказались села Сигнальное и Ленинское.

Снижению напряженности на линии огня не способствуют и резкие заявления Киева и Москвы. В частности, глава украинской делегации в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук накануне призвал украинских бойцов отвечать «на каждый выстрел». «Мы не можем делать вид и сказать, что они стреляют, а мы вот такие добрые, что придерживаемся тишины (режима.— “Ъ”)»,— заявил он в эфире украинского телеканала ICTV. В тот же день стало известно, что президент РФ Владимир Путин пообещал: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что». Об этом глава государства заявил во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24». Суть слов президента в понедельник «расшифровал» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заверил, что Владимир Путин имел в виду, что РФ будет и дальше оказывать русскоязычным жителям Донбасса помощь, в том числе гуманитарную.

На Украине, впрочем, считают, что Москва ставит целью присоединение Донбасса к России.

«Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России»,— заявил господин Кравчук в интервью изданию «Обозреватель». Отметим, что на официальном уровне об этом, как и прежде, не говорится, но отдельные заявления в таком духе все-таки слышны. Так, на прошлой неделе экс-председатель Совета министров ДНР, а ныне руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, выступая в эфире «Национальной службы новостей», открыто заявил: «Присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость». А в конце января главный редактор RT Маргарита Симоньян в своей речи на форуме в Донецке сообщила: «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью нашей огромной, великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой». Впрочем, в МИД РФ после этого дали понять, что госпожа Симоньян не выражает официальную позицию Москвы.

Марина Коваленко