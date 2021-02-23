Биткойн снижается более чем на 8%

Цена биткойна снижается на 8,03%, достигая отметки в $51,75 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи Binance на 6:46 мск. 21 февраля цена биткойна обновила исторический максимум, превысив $58 тыс.

С декабря 2020 года биткойн активно рос и регулярно обновлял исторические рекорды. На прошлой неделе капитализация биткойна достигла $1 трлн.

17 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении криптовалют. Цифровую валюту предлагается признать имуществом и ввести штрафы для налогоплательщиков, которые не включили в налоговую базу прибыль или доходы от операций с ней.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».