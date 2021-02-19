Капитализация биткойна превысила $1 трлн

Капитализация биткойна достигла в $1 трлн, свидетельствуют данные сервисов CoinDesk и CoinMarketCap, рассчитывающих среднюю цену криптовалюты на биржах. По данным CoinMarketCap, капитализация на 18:51 мск составляет $1 трлн 57,8 млн.

Менее чем за час до преодоления психологической отметки средняя цена биткойна впервые превысила $53 тыс. CoinDesk в 18:55 оценивал ее в $53 767,43. Отметим, что суммарная стоимость выпущенных биткойнов включает в себе в том числе и средства, не выпущенные на торги.

Цена биткойна с декабря 2020 года активно растет и регулярно обновляет исторические рекорды. Ранее основатель Tesla Илон Маск сказал, что считает биткойн «чуть менее глупой формой ликвидности», чем наличные средства. При этом господин Маск заявил, что решение Tesla вложить $1,5 млрд в криптовалюту не отражает напрямую его мнение.

В феврале российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютой.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».