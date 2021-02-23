Власти США назвали «усталость» металла возможной причиной отказа двигателя Boeing 777

Инцидент с самолетом Boeing 777 мог произойти из-за усталости металла (накопление повреждений в материале) двигателя, сообщает Reuters со ссылкой на главу Национального совета по безопасности на транспорте США Роберта Самуолта. 21 февраля у одного из лайнеров United Airlines во время полета отказал двигатель, его обшивка упала на жилые районы Колорадо.

По словам господина Самуолта, лопасти двигателя Pratt & Whitney PW 4000 еще изучат в лаборатории производителя под контролем специалистов регулятора. При этом он отметил, что инцидент не связан с неконтролируемым отказом двигателя.

После отказа двигателя и падения обивки корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. Росавиация сообщила, что российские авиакомпании не эксплуатируют Boeing 777 с такими двигателями.