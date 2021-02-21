Обшивка c горящего двигателя Boeing 777 упала на жилой район в Колорадо

В Брумфилде (штат Колорадо, США) в несколько мест упала обшивка самолета, самая большая часть — во двор жилого дома. В соцсетях опубликовано видео, как самолет с горящим двигателем без обшивки, совершал аварийную посадку. По данным Fox News, речь идет о пассажирском Boeing 777.

Рейс United Airlines следовал из Денвера в Гонолулу. На его борту находился 241 человек. Самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета. О пострадавших на борту самолета или в ходе падения обшивки не сообщается.