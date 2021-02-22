В США объявлен траур по 500 тысячам умерших от COVID-19

В США число летальных исходов заражения коронавирусом COVID-19 превысило 500 тыс. Американский президент Джо Байден объявил в стране пятидневный траур и потребовал приспустить все флаги, в том числе над Белым домом.

Сегодня, 22 февраля, в память о жертвах пандемии президент примет участие в церемонии зажжения свечей, на которой будет объявлена минута молчания. Также на церемонии будут присутствовать первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф.

США занимают первое место в мире как по числу смертей, так и по количеству заразившихся. Всего в стране зарегистрировано более 28 млн заразившихся. С конца декабря 2020 года в США проходит масштабная вакцинация от COVID-19. К концу февраля 2021 года прививку получили 38 млн американцев (11,6% населения). Всю страну планируют привить к концу лета.

О программе вакцинации в стране — в материале “Ъ” «Колись, Америка!».