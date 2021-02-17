Омбудсмен заявила о 5 тыс. задержанных в Москве на акциях в поддержку Навального

На несогласованных акциях 23 января и в последующие дни в столице задержали около 5 тыс. человек, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она рассказала, что после этих акций получила 90 обращений. Акции проходили в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в период проведения несогласованных акций 23 января, 31 января, 2 февраля, в последующие дни было задержано порядка 5 тыс. человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних»,— сказала госпожа Потяева на онлайн-заседании Мосгордумы (цитата по ТАСС).

Омбудсмен сообщила, что всего по вопросам, касающимся этих акций, в ее адрес поступило 90 обращений. «Ни одно из этих обращений не осталось без реакции уполномоченного. Все они находятся в работе. Более того со многими обратившимися я нахожусь на телефонной связи и обсуждаю с ними эти вопросы»,— уточнила она. По ее словам, в столичные управления МВД РФ и Росгвардии, а также в прокуратуру Москвы направлено 15 запросов, в том числе по сообщениям о нарушениях прав задержанных в ОВД по Донскому району и причинения телесных повреждений оператору YouTube-канала на акции 2 февраля.

Сторонники Алексея Навального провели уже три протестных акции — 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Протестующие требовали освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. МВД возбудило 90 уголовных дел после протестов.

Подробнее о последствиях акций — в материале “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».